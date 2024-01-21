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哈瑪斯：突襲以色列屬必要作為 承認有過失

美國駐伊拉克基地遭飛彈攻擊 白宮：極其嚴肅看待

中央社／華盛頓21日綜合外電報導

白宮今天表示，伊朗支持的好戰分子週末期間對美軍在伊拉克一個基地展開攻擊，美國對此「極其嚴肅看待」。

法新社報導，美國軍方表示，伊朗支持的好戰分子昨天深夜對伊拉克西部阿薩德空軍基地（Al-Assad Airbase）發射 「多枚彈道飛彈和火箭」，造成一名伊拉克人死亡，並可能有多名美國人傷亡。

美國副國家安全顧問范納（Jon Finer）今天說：「這是非常嚴重的攻擊，運用彈道飛彈的軍力，構成真正的威脅…我們將作出回應，以在如此情勢之下收嚇阻作用，並且會向對我們持續展開攻擊的團體究責。」

「可以向你們保證，我們極其嚴肅看待此事。」

范納和美國國防部表示，攻擊這座基地的大部分飛彈和火箭都遭到防空系統攔劫。

自從去年10月中旬以來，約2500名駐伊拉克、約900名駐敘利亞美軍已經遭到數十次攻擊。這些美軍部署在當地與其他聯軍共同打擊武裝激進聖戰組織伊斯蘭國（Islamic State）。

包括昨天的攻擊在內，多數攻擊事件都是「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）所為。該組織是由與伊朗有關聯的武裝組織組成的鬆散聯盟，意在報復美國在以色列與哈瑪斯（Hamas）戰爭中力挺以方。

運用彈道飛彈代表過去只用低技術火箭和無人機的攻擊作為已然升級。

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