美各地酷寒致災…曼菲斯市低溫「水管爆裂」沒水用 衝擊用戶生計

嚴寒天氣今天帶給美國諸多地區更多苦難，尤其像是田納西州曼菲斯這種不習慣酷寒的地方，市內多處自來水管線因低溫爆裂，一些人根本無水可用，預料週末過後氣溫才會上升。圖為人們在田納西州孟菲斯的雪地裡，沿著大街行走。（美聯社資料照）

嚴寒天氣今天帶給美國諸多地區更多苦難，尤其像是田納西州 曼菲斯這種不習慣酷寒的地方，市內多處自來水管線因低溫爆裂，一些人根本無水可用，預料週末過後氣溫才會上升。

美聯社報導，曼菲斯（Memphis）爆裂的水管多到讓全市水壓下降，曼菲斯水電瓦斯處（Memphis Light, Gas & Water）擔心自來水可能被汙染，呼籲40多萬用戶今天把水煮沸再喝或用於刷牙，或是改用瓶裝水，工作人員則全天候持續搶修。

曼菲斯店家「四方燒烤」（Four Way Grill）的老闆湯普森（Patrice Bates Thompson）說，用水問題讓他們的廚房停止運作好幾天。

湯普森對當地電視台說：「這是我們的主要商品，基本上我家收入就是靠這個…我們靠做生意維生，卻一直待在家。」

在此之前，長達一週的風暴已造成全美至少67人死亡，死因多半跟失溫和交通事故有關。

目前美國大片地區都發布風寒警報，涵蓋蒙大拿州 到佛羅里達州中部，中西部尤其難熬，冷風使愛荷華市（Iowa City）今天的體感溫度來到攝氏零下26度。

美國東北部方面，在華府與紐約市 （New York City）等大片地區遭白雪覆蓋之後，目前降雪持續減少。紐約市救援團體今天在一所小學附近發放食物與衣服，現場移民身穿厚外套、頭戴毛帽來禦寒。

西岸部分，哥倫比亞河谷區（Columbia River Gorge）預計今天會降下更多凍雨，該區至少到明晚，氣溫都將維持在低於或接近攝氏零度。國家氣象局（National Weather Service）警告，如果結冰情形惡化，樹木和電線可能會被冰壓垮。