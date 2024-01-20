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川普再嘲海理族裔和印度名 「沒資格選總統」

記者胡玉立／綜合報導
父母親為印度裔移民的海理，2018年擔任駐聯合國大使期間訪問印度。日前川普再度發文取笑海理的族裔背景和印度本名。(美聯社)
父母親為印度裔移民的海理，2018年擔任駐聯合國大使期間訪問印度。日前川普再度發文取笑海理的族裔背景和印度本名。(美聯社)

前總統川普19日在他創立的社交媒體平台Truth Social發文，嘲笑共和黨總統初選競爭對手海理(Nikki Haley)的印度本名。這是川普利用種族和族裔攻擊有色人種政治對手的最新一例。

再過四天，新罕布夏州就要舉行總統初選。海理正試圖將自己塑造成共和黨2024年提名競賽中唯一可行的川普替代人選。川普的發文，三次把父親是印度移民的海理稱為「寧布拉」(Nimbra)，並表示她「不具備所需(競選總統)條件」。

前南卡羅來納州長海理出生於南卡州班貝格(Bamberg)，本名是尼馬拉塔·尼基·蘭德哈瓦 (Nimarata Nikki Randhawa)。她一直使用中間名「Nikki」；她1996年結婚後，改冠夫姓「海理」。

川普在貼文中誤導聲稱海理沒資格當總統，因為她父母在她1972年出生時還不是美國公民。這樣的攻擊再次呼應了川普過去用來攻擊前總統歐巴馬的「出生地」說。川普多年來一直在宣揚陰謀論，指美國首位非裔總統歐巴馬出生在肯亞，不符憲法要求須是「原生」美國公民。

極右翼網路論壇近幾個月充斥著提及海理名字、種族主義評論和虛假「出生地」的說法；海理的名字和家庭背景也成為左派話題。一些廣泛流傳的社群媒體貼文稱她是偽君子，因為她自己可能也經歷過種族主義，卻說美國「從來不是種族主義國家」。

反川普的林肯計畫(Lincoln Project)政治行動委員會資深顧問塞特梅爾(Tara Setmayer)認為，川普的言論在共和黨初選中會發酵，但這對共和黨來說是個可怕的現實，他的行為不可原諒。

塞特梅爾稱自己過去是共和黨、現在是保守派獨立人士；她說：「這些都是令人難以置信、幾近可悲的缺乏安全感的人的咆哮，他整個職涯都表現出他的種族主義和偏執。」「在整個政黨都在做這種程度的道德可質疑行徑的時候，還會有人抱持什麼不同的期望嗎？」

川普 共和黨 種族主義

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