假報警惡整法官及兩黨官員 1個月內10多起

「假報警」常見手段為，惡搞者打911報案電話聲稱某個地址發生暴力事件，警方獲報後出動SWAT特警隊趕赴現場，不知情的受害者則因禍從天降而飽受驚嚇。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)19日報導，根據聯邦調查局(FBI)資料、法院紀錄以及警方報案紀錄，從聖誕節 以來不到一個月的時間裡，全美出現累計10多起針對法官、兩黨官員住家的「假報警」(swatting)惡作劇，就連白宮都曾遭到惡整，15日上午有十多輛消防車及救護車趕抵。

「假報警」常見手段為，打911報案電話聲稱某個地址發生槍擊、命案、搶劫、挾持人質或恐怖攻擊等暴力事件，警方獲報後出動特警部隊(SWAT)趕赴現場，不知情的受害者則因禍從天降而飽受驚嚇。

報導指出，從聖誕節以來遭到「假報警」惡作劇的公務員兩黨官員都有，還有檢察官以及前總統川普推翻大選刑事審判的主審法官坦雅‧裘特康(Tanya Chutkan)。

共和黨佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)、喬治亞州聯邦眾議員 格林(Marjorie Taylor Greene)以及喬州州務卿選務主管史特林(Gabriel Sterling)也都是「假報警」惡作劇受害者。

民主黨緬因州州務卿仙娜‧貝洛斯(Shenna Bellows)12月28日宣布禁止川普列名緬州初選選票後，就被人以「假報警」惡整。她說：「這不是巧合，我在周四做出宣布，周五晚間就遭到惡整了。」

她說，這種惡整手段似乎是想傳遞訊息，「目的在於讓我害怕，要我閉嘴」。

共和黨紐約州 聯邦眾議員威廉姆斯(Brandon Williams)也遭「假報警」惡整。他受訪時說：「這是企圖暗殺。真的是這樣。這些人企圖害你家遭受警察暴力。」

威廉姆斯位於紐約州卡尤加郡(Cayuga County)的住家，聖誕節當天遭到特警部隊攻堅，打電話惡作劇者的身分迄今未查出。

威廉姆斯說，有人打電話報警佯稱他的住家發生槍擊案，結果荷槍實彈的警察上門，他只能高舉雙手走出家門。