波音747-8貨機起飛後引擎故障 疑邊飛邊噴火驚悚畫面曝光

亞特拉斯航空18日發生一架波音747-8貨機因為起飛後不久遭遇引擎故障，被迫在邁阿密國際機場緊急著陸，未核實網上影像可見到引擎疑似空中起火。（取材自X平台）

亞特拉斯 航空（Atlas Air）18日晚間發生一架波音747-8貨機因為起飛後不久遭遇引擎故障，被迫在邁阿密國際機場緊急著陸。

根據路透的報導，以及社群媒體 平台「X」（前身為推特）的飛安相關帳號發布訊息，亞特拉斯航空編號「5Y95」的波音747-8貨機原定從佛州 邁阿密前往波多黎各的聖胡安，因為引擎在起飛後出現問題，隨後折返邁阿密國際機場平安降落。

從尚未得到驗證的網上影像可以見到，網友指稱是亞特拉斯航空5Y95航班的飛機疑似空中起火，左翼明顯噴出了陣陣火焰。路透無法立即核實影像的真實性。

Atlas Air flight 5Y95, a Boeing 747-8 (N859GT), suffered engine issues after takeoff from Miami International Airport, FL (MIA).

The flight returned to land back at MIA, 14 minutes after takeoff.pic.twitter.com/eR6tehzEDn — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) January 19, 2024

機場告訴路透，邁阿密-戴德郡消防救援局（MDFR）做出了回應，沒有人員傷亡的報告。目前尚無法立即得知當時有多少名機組員在機上，亞特拉斯航空則發布聲明表示，「機組員遵守所有標準程序，安全返回」邁阿密國際機場。該公司將進行檢查，以確定事件的起因。

波音公司拒絕置評，聯邦航空管理局（FAA）與波音747-8飛機引擎的製造商奇異公司（GE）則沒有回應置評請求。