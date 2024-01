波音747-8貨機起飛後引擎故障 疑邊飛邊噴火驚悚畫面曝光

亞特拉斯 航空(Atlas Air)18日晚間發生一架波音747-8貨機因為起飛後不久遭遇引擎故障,被迫在邁阿密國際機場緊急著陸。

根據路透的報導,以及社群媒體 平台「X」(前身為推特)的飛安相關帳號發布訊息,亞特拉斯航空編號「5Y95」的波音747-8貨機原定從佛州 邁阿密前往波多黎各的聖胡安,因為引擎在起飛後出現問題,隨後折返邁阿密國際機場平安降落。

從尚未得到驗證的網上影像可以見到,網友指稱是亞特拉斯航空5Y95航班的飛機疑似空中起火,左翼明顯噴出了陣陣火焰。路透無法立即核實影像的真實性。

Atlas Air flight 5Y95, a Boeing 747-8 (N859GT), suffered engine issues after takeoff from Miami International Airport, FL (MIA).

