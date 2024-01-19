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登月任務化為泡影…美「遊隼號」故障受損 重返地球燃燒解體

編譯周辰陽／即時報導
美國月球登陸器「遊隼號」在太空翱翔數十萬英里，對抗讓原定計畫成了泡影的推進劑問題後，有可能已經結束了使命，在南太平洋的上空燃燒殆盡。圖為「遊隼號」成功脫離火箭後馬上拍到的影像。（照片翻攝：Astrobotic.com）
美國月球登陸器「遊隼號」在太空翱翔數十萬英里，對抗讓原定計畫成了泡影的推進劑問題後，有可能已經結束了使命，在南太平洋的上空燃燒殆盡。圖為「遊隼號」成功脫離火箭後馬上拍到的影像。（照片翻攝：Astrobotic.com）

美國月球登陸器「遊隼號」（Peregrine）在太空翱翔數十萬英里，對抗讓原定計畫成了泡影的推進劑問題後，有可能已經結束了使命，在南太平洋上空燃燒殆盡。

根據此前新聞，雖然「遊隼號」8日成功升空，卻在數小時後出現技術問題，先是推進系統故障，導致頂部的太陽能板無法朝向太陽充飽電池。雖然工程師想出了變通辦法，但開發了「遊隼號」的Astrobotic公司表示，同樣的故障問題似乎導致了「推進劑嚴重流失」。

CNN與BBC報導，遊隼一號任務遭遇了推進器故障，讓任何降落月球的可能性化為泡影，改為接到命令自毀。Astrobotic指示該飛行器進入地球大氣層燃燒，澳洲坎培拉的一處跟蹤站則證實，在全球標準時間20時59分失去了遊隼號的訊號。

Astrobotic在官網發布新聞稿，稱一如預期在美東時間下午3時50分左右，失去了「遊隼號」太空飛行器的遙測數據，「雖然這說明載具在美東時間下午4時04分於南太平洋開放海域上空完成了可控重返，我們正在等候政府實體的獨立證實」，隨後上社群媒體「X」發布「遊隼號」當初成功脫離「火神號」火箭後馬上拍到的影像。

美國太空總署（NASA）官員與Astrobotic人員預期將在美東時間18日下午1時召開媒體電話會議，就遊隼一號任務公開發表意見。

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