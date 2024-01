登月任務化為泡影…美「遊隼號」故障受損 重返地球燃燒解體

美國月球登陸器「遊隼號」(Peregrine)在太空 翱翔數十萬英里,對抗讓原定計畫成了泡影的推進劑問題後,有可能已經結束了使命,在南太平洋上空燃燒殆盡。

根據此前新聞,雖然「遊隼號」8日成功升空,卻在數小時後出現技術問題,先是推進系統故障,導致頂部的太陽能板無法朝向太陽充飽電池。雖然工程師想出了變通辦法,但開發了「遊隼號」的Astrobotic公司表示,同樣的故障問題似乎導致了「推進劑嚴重流失」。

CNN與BBC報導,遊隼一號任務遭遇了推進器故障,讓任何降落月球的可能性化為泡影,改為接到命令自毀。Astrobotic指示該飛行器進入地球大氣層燃燒,澳洲 坎培拉的一處跟蹤站則證實,在全球標準時間20時59分失去了遊隼號的訊號。

Astrobotic在官網發布新聞稿,稱一如預期在美東時間下午3時50分左右,失去了「遊隼號」太空飛行器的遙測數據,「雖然這說明載具在美東時間下午4時04分於南太平洋開放海域上空完成了可控重返,我們正在等候政府實體的獨立證實」,隨後上社群媒體 「X」發布「遊隼號」當初成功脫離「火神號」火箭後馬上拍到的影像。

(2/2)Peregrine captured this video moments after successful separation from @ulalaunch Vulcan rocket. Counterclockwise from top left center is the DHL MoonBox, Astroscale's Pocari Sweat Lunar Dream Time Capsule, & Peregrine landing leg. Background: our big blue marble, Earth! pic.twitter.com/1y4OsosNDp