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青少年大麻吸得兇 罹患精神病風險高

編譯盧炯燊／綜合報導
精神病學雜誌研究報告，吸大麻後即使只出現一次精神病發作，也有47%的機率發展成精神分裂症或躁狂抑鬱症，以16至25歲族群風險最高。(美聯社)
精神病學雜誌研究報告，吸大麻後即使只出現一次精神病發作，也有47%的機率發展成精神分裂症或躁狂抑鬱症，以16至25歲族群風險最高。(美聯社)

目前全美已有40州通過立法將大麻合法化 ，然而隨之而來的問題陸續浮現，其中之一是愈來愈多的年輕精神病患者。

醫療分析公司Truveta日前指出，截至去年11月底，由大麻引發的疾病診斷率，較2019年高出50%以上。

大麻產生的精神疾病危險性也高於安非他命、迷幻藥、類鴉片藥物和酒精等物質。美國精神病學雜誌(AJP)一篇研究報告指出，吸食大麻後即使只出現一次精神病發作，也有47%的機率發展成精神分裂症或躁狂抑鬱症，其中以16至25歲族群風險最高。

包括精神分裂症在內的嚴重精神障礙症狀，經常在青春期出現。耶魯醫學院精神病學教授迪蘇沙(Deepak D'Souza)表示，儘管不能事事都將大麻視為罪魁禍首，但大型研究顯示，頻繁使用強效大麻，與精神疾病發病率提高存在明顯關係，特別是在年輕吸食者之中。

專家指出，目前的大麻與20、30年前的大麻已完全不同，含有極高濃度四氫大麻酚(THC)，這是一種造成麻醉作用的物質。

聯邦緝毒署(DEA)查獲的大麻，平均THC含量由1995年的4%，上升到2021年的15%，不少大麻產品所宣稱的含量更高達90%。

加州聖地牙哥一家醫院的急診室醫師列夫(Roneet Lev)指出，正是這些物質在攻擊年輕人的大腦。

波士頓兒童醫院發現吸食大麻而導致精神疾病的青少年中，近三分之一出現幻覺或有狂躁偏執癥狀。其中一名病患經常認為有惡魔在追趕他，也有人威脅要殺死母親。

不過在大麻計畫改革聯盟(CCSR)內，代表大麻公司的顧問馬可(Jahan Marcu)認為，將精神病與大麻之間聯繫起來的研究，並未充分區分不同種類的大麻產品。他表示，物質有好也有壞，任何時候的討論都要將之區分開來。

麻州一名15歲少女正在使用大麻吸食器。(美聯社)
麻州一名15歲少女正在使用大麻吸食器。(美聯社)

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