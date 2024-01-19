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佛州推新法 禁公教人員展示彩虹旗、戴LGBTQ+和BLM胸章

編譯徐薏茹／綜合18 日電
佛羅里達州共和黨籍州議員17日提出一項法案，試圖禁止公立學校教師及其他政府職員展示彩虹旗，連同配戴彩虹旗胸章也在禁止之列。(美聯社)
佛羅里達州共和黨籍州議員17日提出一項法案，試圖禁止公立學校教師及其他政府職員展示彩虹旗，連同配戴彩虹旗胸章也在禁止之列。(美聯社)

佛羅里達州共和黨籍州議員17日推動一項立法，試圖禁止公立學校教師及其他政府職員展示彩虹旗，連同配戴彩虹旗胸章也在禁止之列。

共和黨籍州眾議員波雷洛(David Borrero)發起的此項法案，任何州或地方政府建築都將禁止展示「描繪種族、性取向及性別，或政治意識形態觀點」的旗幟，包括公立學校、大學校園。

反對者表示，此法案是受仇恨所驅使，波雷洛則稱這項法案可保護兒童，該法案也將禁止代表LGBTQ+和「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動旗幟的胸章。

波雷洛表示：「公立學校教室不應該成為我們孩子激進化且受這些黨派、激進意識形態鼓吹的場所。在公立學校學生面前和政府大樓裡懸掛這類型旗幟是完全不合適的。」

至於其他旗幟，波雷洛表示，以色列等受美國承認之主權國家的國旗可以在教室裡公開展示。

他補充，這項禁令不適用於學生，也不適用於非值勤中或不在公共建築內的政府職員，但這項法案將延伸至議員的辦公室。部分民主黨人表示，如果州長德桑提斯簽署這項法案，他們將挑戰這項禁令，展示旗幟。

眾議會「憲法權力、法治暨政府運作小組」(Constitutional Rights, Rule of Law & Government Operations Subcommittee)以9比5的票數通過該法案，但即使共和黨人在州議會占絕對多數，該法案的前景並不明朗，在送交全會審議之前，還有再通過一個委員會關卡。

州長辦公室尚未表態是否支持這項立法。

波雷洛的提法案也適用於地方政府，包括同志友善的小鎮威爾頓莊園(Wilton Manors)，該鎮上隨處可見彩虹旗飄揚，LGBT驕傲月期間甚至會在市政廳上公開懸掛。

公立學校 共和黨 黑人的命也是命

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