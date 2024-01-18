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暴風雪來襲 獸醫籲飼主做好寵物、牲畜禦寒準備

編譯俞仲慈／綜合17日電
連日來全美多數地區受到暴風雪襲擊，低溫氣候不利於家中寵物和牛馬等牲畜生命安全，獸醫建議飼主做好禦寒準備。(美聯社)
連日來全美多數地區受到暴風雪襲擊，低溫氣候不利於家中寵物和牛馬等牲畜生命安全，獸醫建議飼主做好禦寒準備。(美聯社)

連日來全美多數地區受到暴風雪襲擊，低溫氣候不利於家中寵物和牛馬等牲畜生命安全，獸醫建議飼主做好禦寒準備。

美國獸醫協會(American Veterinary Medical Association)主席卡爾森(Rena Carlson)建議：「若是飼養寵物，飼主可諮詢獸醫並掌握病史，以了解寵物的耐寒能力。」至於一般動物，卡爾森強調：「要確保有足夠的飼料和飲水，而且要注意飲水有沒有結冰，方便動物飲用，只要身體水分充足，加上補充熱量，動物就能夠抵禦寒冷。」

紐約布魯克林(Brooklyn)獸醫艾夏拉夫(Wasi Ashraf)建議飼主若非得出門遛狗不可，應依照犬隻的品種、健康、體型、毛髮等自身狀況和病史來判斷。

她說：「一般狗狗若在低於華氏20度環境，確實令人擔心，但還是要取決犬隻品種以及牠對戶外低溫的忍受程度。」建議飼主遛狗時間，最好限制在10至15分鐘內。

艾夏拉夫還提醒飼主，不要過度保護狗狗，只要為牠穿上防寒外套和靴子，保護四腳免受冰雪和除冰鹽化學成分影響即可。

此外，家貓天生就比狗更怕冷，寒冬之際待在室內最安全，至於流浪貓也會自行尋找封閉空間或地下室、汽車底盤等處保暖，不過艾夏拉夫憂心表示：「若沒有足夠禦寒的保護、沒有可以飲用的水源，許多流浪貓恐怕也無法活命。」建議愛貓族可提供圍欄或禦寒處，保護流浪貓安全過冬。

至於大型動物，如牛馬之類，其身體機能會隨著氣溫降低而逐漸調適，儘管如此，飼主仍須為牠們準備足以禦寒的棲身地，並備妥食物和飲水。

還有小型動物如雞、鴨等家禽、鳥類的禦寒措施，除了提供飼料、飲水，需要更加注意溫度，卡爾森強調：「若有飼養鳥類、雞隻，飼主必須在雞舍維持溫暖，因為寒冷的低溫絕對不利於牠們生存。」

低溫 暴風雪 布魯克林

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