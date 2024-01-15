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亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

編譯陳韻涵／綜合14日電
愛阿華州的摩因市區道路完全被雪掩蓋，路邊停放車輛被埋在積雪中。(美聯社)
愛阿華州的摩因市區道路完全被雪掩蓋，路邊停放車輛被埋在積雪中。(美聯社)

北極風暴席捲全美大部分地區，多處出現危險低溫 ，影響超過9500萬人。

北極風暴周末籠罩全美大部分地區，逾9500萬人面臨風寒警報，南部預料下雪，東北部則迎接凛冽暴風雨。

強烈北極領氣團籠罩全美，伊利諾州的路標完全被冰雪覆蓋，無法識別，造成行車危險。(...
強烈北極領氣團籠罩全美，伊利諾州的路標完全被冰雪覆蓋，無法識別，造成行車危險。(美聯社)

氣象局指出，阿肯色州14日風寒達華氏零下19度，達拉斯華氏零下9度，蒙大拿州甚至華氏零下60度，全美多數地區的低溫狀況預料持續到17日。

氣象局表示，「裸露的皮膚暴露在如此低溫的風寒當中，會造成凍瘡和低溫症，外出請務必注意保暖。」

極端氣候也造成諸多危險，俄勒岡州奧斯威戈湖(Lake Oswego)一棵大樹14日不敵強風吹襲傾倒，壓毀一棟房屋，造成屋內一名男性身亡；當地警方表示，奧斯威戈湖區周末出現百餘棵倒樹。

俄勒岡州波特蘭東南部地區多數道路因為電線桿與樹木倒閉而造成道路無法通行，消防隊員難以救援一輛起火的休旅車；該火災同樣因為倒木壓到維持車內溫度的明火爐而引起，造成一名30多歲的女性身亡，車內另三人自行脫困。

根據追蹤供電網站PowerOutage.us數據顯示，截至15日下午，俄勒岡州約有16萬2000戶停電，居全美之冠，其次為8萬8000戶停電的賓州。

從蒙大拿州到德州，14日、15日高溫可能低於均溫20到40度。

五大湖區周末的湖泊效應降雪威脅密西根州、威斯康辛州，以及紐約州西部和北部地區，前述地方可能下大雪。

紐約州水牛城可能積雪一呎到兩呎，惡劣天氣讓國家美式足球聯盟水牛城比爾(Buffalo Bills)對上匹茲堡鋼鐵人(Pittsburgh Steelers)的賽事延後舉行。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在昔稱推特(Twitter)的「X平台」上發布紐約市西部出現白盲現象的影片，寫道「看起來並非舉行美足賽事的好日子」。

另外，西岸到洛磯山脈預料降下白雪和凍雨，暴雪讓愛達荷州、內華達州、俄勒岡州和猶他州的出行條件變得「糟糕甚至不可能」。

預報員表示，風暴從洛磯山脈北部朝東編移動到堪薩斯州北部和愛阿華州，可能出現零下30華氏度低溫，危險的寒冷天氣將影響中西部地區一段時間。

低溫 俄勒岡州 紐約州

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