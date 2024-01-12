陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車

57歲女子梅洛在桑休士敦堡陸軍基地（圖）擔任陸軍兒童及青少年服務財務計畫經理，卻成立空殼公司，詐騙軍方補助款逾1億元。(美國陸軍網站)

在德州 聖安東尼奧(San Antonio)桑休士敦堡(Fort Sam Houston)擔任美國陸軍兒童及青少年服務(Child and Youth Services，CYS)財務計畫經理的57歲女子梅洛(Janet Yamanaka Mello)，涉嫌在六年期間盜取軍方公款1億多元，用來購置31棟房屋及70多輛豪華汽車與重型機車。德州西區聯邦法院大陪審團上個月以10項罪名起訴梅洛，包括郵件詐騙、匯款1萬元以上犯罪所得、加重身分竊盜等，其中最高刑期達20年。

被控詐騙公帑的女子梅洛。(德州西區聯邦檢察官辦公室)

德州西區聯邦檢察官辦公室上個月指出，梅洛在2016年成立空殼公司「兒童健康及青少年生命發展公司」(Child Health and Youth Lifelong Development)，透過合作計畫騙取軍方補助，其實卻從未提供任何服務。

檢方指出，梅洛將詐騙所得用來購買珠寶、衣服、豪車、房地產 等，這是美國軍方遭遇詐騙的金額最龐大的個案。

檢察官指出，梅洛擔任陸軍雇員的年薪為13萬元，卻過著極度奢華的生活，擁有的房地產分布於德州、馬里蘭州、科羅拉多州、華盛頓州及新墨西哥州，其中最貴的房屋價值400萬元，購買房子的錢都來自詐騙所得。

根據法院紀錄，國稅局 (IRS)最早發現梅洛奢華生活，但入不敷出，頗為可疑；每年數次購買價值數百萬元的豪宅，從收入來看根本無法負擔。

國稅局犯罪調查小組與陸軍調查人員合作，揭發梅洛詐騙事實；梅洛在2023年12月遭到聯邦檢察官刑事起訴。

調查人員發現，梅洛購買奧斯頓·馬丁(Aston Martins)、法拉利(Ferraris)等豪華汽車，旅遊世界各地。但梅洛的報稅紀錄中，僅申報「兒童健康及青少年生命發展公司」2017年的營業額為2152元，其中有483元為軍方計畫的訓練顧問費，後來再也沒有報稅，這讓國稅局人員產生懷疑。

根據法院紀錄，梅洛共計40次將軍方補助款存入公司戶頭，累積金額超過1億元。