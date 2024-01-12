我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車

記者顏伶如／綜合報導
57歲女子梅洛在桑休士敦堡陸軍基地（圖）擔任陸軍兒童及青少年服務財務計畫經理，卻成立空殼公司，詐騙軍方補助款逾1億元。(美國陸軍網站)
57歲女子梅洛在桑休士敦堡陸軍基地（圖）擔任陸軍兒童及青少年服務財務計畫經理，卻成立空殼公司，詐騙軍方補助款逾1億元。(美國陸軍網站)

德州聖安東尼奧(San Antonio)桑休士敦堡(Fort Sam Houston)擔任美國陸軍兒童及青少年服務(Child and Youth Services，CYS)財務計畫經理的57歲女子梅洛(Janet Yamanaka Mello)，涉嫌在六年期間盜取軍方公款1億多元，用來購置31棟房屋及70多輛豪華汽車與重型機車。德州西區聯邦法院大陪審團上個月以10項罪名起訴梅洛，包括郵件詐騙、匯款1萬元以上犯罪所得、加重身分竊盜等，其中最高刑期達20年。

被控詐騙公帑的女子梅洛。(德州西區聯邦檢察官辦公室)
被控詐騙公帑的女子梅洛。(德州西區聯邦檢察官辦公室)

德州西區聯邦檢察官辦公室上個月指出，梅洛在2016年成立空殼公司「兒童健康及青少年生命發展公司」(Child Health and Youth Lifelong Development)，透過合作計畫騙取軍方補助，其實卻從未提供任何服務。

檢方指出，梅洛將詐騙所得用來購買珠寶、衣服、豪車、房地產等，這是美國軍方遭遇詐騙的金額最龐大的個案。

檢察官指出，梅洛擔任陸軍雇員的年薪為13萬元，卻過著極度奢華的生活，擁有的房地產分布於德州、馬里蘭州、科羅拉多州、華盛頓州及新墨西哥州，其中最貴的房屋價值400萬元，購買房子的錢都來自詐騙所得。

根據法院紀錄，國稅局(IRS)最早發現梅洛奢華生活，但入不敷出，頗為可疑；每年數次購買價值數百萬元的豪宅，從收入來看根本無法負擔。

國稅局犯罪調查小組與陸軍調查人員合作，揭發梅洛詐騙事實；梅洛在2023年12月遭到聯邦檢察官刑事起訴。

調查人員發現，梅洛購買奧斯頓·馬丁(Aston Martins)、法拉利(Ferraris)等豪華汽車，旅遊世界各地。但梅洛的報稅紀錄中，僅申報「兒童健康及青少年生命發展公司」2017年的營業額為2152元，其中有483元為軍方計畫的訓練顧問費，後來再也沒有報稅，這讓國稅局人員產生懷疑。

根據法院紀錄，梅洛共計40次將軍方補助款存入公司戶頭，累積金額超過1億元。

德州 國稅局 房地產

上一則

俄亥俄州婦在家流產死胎沖馬桶 大陪審團決定不起訴

延伸閱讀

報稅季1/29啟動 4月15日截止 最快21天內退稅

報稅季1/29啟動 4月15日截止 最快21天內退稅
報稅季1月29日啟動 最快21天內退稅

報稅季1月29日啟動 最快21天內退稅
德州市中心飯店爆炸 21人受傷 現場飄瓦斯味

德州市中心飯店爆炸 21人受傷 現場飄瓦斯味
美加搬家首選 這州連3年登上榜首

美加搬家首選 這州連3年登上榜首

熱門新聞

芝城西郊一處民宅發生華人夫妻家暴雙死命案，警方將現場圍上黃色禁入橫條。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華男槍殺妻子後舉槍自盡

2024-01-10 16:44
Target貨架上的Stanley情人節限量版保溫杯十分搶手。(截取自TikTok用戶Victoria Robino)

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

2024-01-05 13:29
美國非營利組織「消費者報導」表示，最近檢驗的85種超市食品和速食中，有84種含有「塑化劑」鄰苯二甲酸酯。示意圖。（新華社）

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

2024-01-05 06:14
一名南韓籍女性在亞特蘭大遭一個宗教組織成員囚虐致死，震驚韓裔社區。圖為其中五名成年嫌犯，左起分別為Joonho Lee、Hyunji Lee、Gawon Lee、Joonhyun Lee、Eric Hyun。（美聯社）

喬州韓女遭教友虐死棄屍 挨餓、鞭打、泡冰塊…其中1嫌才15歲

2024-01-08 22:01
內華達州一位法官3日審理案件時遭被告攻擊，監視器畫面可見該名被告跳進法官席撲向法官。（擷自X平台）

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

2024-01-04 15:58
愛阿華州佩里初高中4日發生校園槍擊。路透

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

2024-01-04 16:44

超人氣

更多 >
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作
賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌
街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出