阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

美國阿拉斯加航空5日發生一架波音737 Max 9客機起飛後不久門板飛脫，該架客機的駕駛艙門也在事故發生幾秒後突然打開，讓機組員大吃一驚。（路透）

美國阿拉斯加航空5日發生一架波音737 Max 9客機起飛後不久門板飛脫，不得不緊急折返與迫降，負責調查的監管單位首長表示，該架客機的駕駛艙門在事故發生幾秒後突然打開，讓機組員大吃一驚。

Politico與華爾街 日報報導，美國國家運輸安全委員會主席霍曼迪（Jennifer Homendy）在8日的記者會上表示，就在門板從機身彈出去之後，駕駛艙門立即突然打開，一位空服員試了三次才把駕駛艙門再度關上。

霍曼迪說，駕駛艙門突然打開，撞上了洗手間的門，「艙門最終關上了，但在急劇減壓期間真的吹開了」。

根據報導，駕駛艙門開啟，代表客機機師當時要承受機艙傳來的震耳欲聾風聲與噪音，任何企圖強行闖入駕駛艙的人也可以得逞。

聯邦調查人員指出，機組人員當時並不知道，波音公司把駕駛艙門設計成快速減壓事故期間會開啟，只是沒有在手冊註明。

根據報導，就連資深飛安專家與前監管人員都說，沒有注意到這個設計。部分業界人士指出，此事似乎暴露了一個安全隱患，必須現在就解決。

霍曼迪指出，波音公司將對MAX 9手冊做出修正，清楚表明駕駛艙門是設計為減壓事故期間會開啟。