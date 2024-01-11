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瀕滅絕危險 蘭開夏赫勒犬 美國育犬協會認可新品種

編譯尤寶琪／綜合報導
身材短小、活潑好動，笑起來又十分迷人的蘭開夏赫勒犬已獲美國育犬協會認可，有資格參加知名的犬展。(美聯社)
身材短小、活潑好動，笑起來又十分迷人的蘭開夏赫勒犬已獲美國育犬協會認可，有資格參加知名的犬展。(美聯社)

見見美國育犬協會(American Kennel Club)最新成員蘭開夏赫勒犬(Lancashire heeler，蘭開夏腳跟犬)，牠以短小的身材、好動活潑的個性和大大的「微笑」而聞名，並且已經準備好要和其他200種狗狗一同競爭。

蘭開夏赫勒犬是最新獲得美國育犬協會認可的品種；美國育犬協會(American Kennel Club)宣布，這個稀有的牧羊犬種將有資格參與包括著名的威斯敏斯特養犬俱樂部犬展(Westminster Kennel Club dog show)在內等上千場美國犬展。

蘭開夏赫勒犬為短毛犬，通常為黑色和棕褐色，有著長長的身體，體型像似縮小版的柯基犬(corgi)，站立時肩高約1呎，體重約17磅；牠們在加入一系列犬類運動和活動之前，是農場小幫手，既能趕牛，還能驅逐老鼠。

「牠們是很勇敢且非常聰明的小狗，」飼養並繁殖蘭開夏赫勒犬長達十多年的密西西比州弗洛拉(Flora)居民布蘭肯希普 (Patricia Blankenship)表示。

蘭開夏赫勒犬起源，可回溯至幾個世紀前的英國，如今在英國被視為是一種「脆弱的本土品種」，面臨著滅絕的危險；根據英國育犬協會(Britain's Kennel Club)紀錄，近幾年來每年平均只增加121隻蘭開夏赫勒犬，美國育犬協會表示，全球目前僅有約5000隻蘭開夏赫勒犬。

根據官方描述，也就是狗界人士所謂的品種標準，蘭開夏赫勒犬「勇敢、開心且熱愛主人」，且飼主指出，當蘭開夏赫勒犬感到滿足開心時，會露出大大的「笑容」。

美國蘭開夏赫勒犬俱樂部(United States Lancashire Heeler Club)主席布拉德伯里(Sheryl Bradbury)表示，蘭開夏赫勒犬多才多藝，活躍於從氣味搜尋到碼頭潛水比賽等各種活動；她建議必須要給蘭開夏赫勒犬一份工作，無論是有組織性的犬類運動，或只是單純的和飼主散步，玩「你丟我撿」的遊戲。

密西西比州

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