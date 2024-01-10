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消費者報導：超市食品、速食餐點含塑化劑 比率極高

編譯周芳苑／綜合報導
「消費者報導」檢測發現，極大比率的超市食品、速食餐點含有「塑化劑」可能威脅健康。(美聯社)
「消費者報導」檢測發現，極大比率的超市食品、速食餐點含有「塑化劑」可能威脅健康。(美聯社)

消費評鑑雜誌「消費者報導」(Consumer Report)檢測發現，極大比率的超市食品、速食餐點含有讓塑料更耐用的化學物質「塑化劑」(plasticizers)可能威脅健康，呼籲監管機構重新評估塑膠在食品產製過程中與食品接觸的安全性。

非營利的消費者報導指出，最近針對85款超市食品和速食餐點進行測試，高達84款含有被稱為「塑化劑」的「鄰苯二甲酸鹽」(phthalates)，其中不乏知名大品牌。唯獨Polar品牌覆盆子酸橙蘇打水不含該種化學物質。

79%受檢測的食品含有另一塑料化學物質「雙酚A」(bisphenol A , BPA)以及其他雙酚，含量低於2009年測試結果。

受檢食品鄰苯二甲酸鹽含量均未超過美國和歐盟監管機構所設限值，不過目前並沒有明確被科學界認定是安全的含量。

鄰苯二甲酸鹽和雙酚會擾亂雌激素和其他荷爾蒙的產生與調節，可能導致出生缺陷、癌症、糖尿病、不孕症、神經發育障礙、肥胖和其他健康問題。

受測超市食品中，Annie's牌的有機起司餃(Organic Cheesy Ravioli)每單位鄰苯二甲酸鹽含量最高，其次是Del Monte切片水蜜桃和Chicken of the Sea的粉紅鮭魚(pink salmon)。

Cheerios麥片、Gerber嬰兒食品和Yoplait優格的鄰苯二甲酸鹽含量升高；連鎖速食業者溫蒂(Wendy's)、漢堡王(Burger King)、麥當勞(McDonald's)幾款漢堡、雞塊和薯條也有同樣被檢測出。

不同店家同類食品之間含量不一，例如，同樣是雞塊，溫蒂脆皮雞塊每份的鄰苯二甲酸鹽含量是麥當勞雞塊含量的四倍多。消費者報導產品安全測試負責人羅傑斯(James Rogers)說，這表示有辦法降低含量。

「消費者報導」檢測發現，極大比率的超市食品、速食餐點含有「塑化劑」可能威脅健康，...
「消費者報導」檢測發現，極大比率的超市食品、速食餐點含有「塑化劑」可能威脅健康，呼籲監管機構重新評估塑膠在食品產製過程中與食品接觸的安全性。(路透)

消費者報導認為，美國食品暨藥物管理局(FDA)和其他機構早就應該對增塑劑風險重新進行評估。

Chicken of the Sea和Del Monte表示，未在食品中添加鄰苯二甲酸鹽，供應商也保證未添加；Del Monte並指出，鄰苯二甲酸鹽在環境中無處不在。

Gerber和麥當勞聲稱，遵循監管要求、嚴格檢測包裝所含化學物質。

「消費者報導」檢測發現，極大比率的超市食品、速食餐點含有「塑化劑」。(路透)
「消費者報導」檢測發現，極大比率的超市食品、速食餐點含有「塑化劑」。(路透)

檢測 麥當勞 漢堡王

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