金球獎頒獎登場 「芭比」獲9項提名 「奧本海默」8項緊接其後

電影「Barbie芭比」女主角以一身粉紅色造型出現在金球獎晚宴現場，這部電影是2023年票房最高的強片，並獲得9項金球獎提名，(美聯社)

第81屆金球獎 頒獎典禮7日晚間在加州好萊塢 揭幕，原主辦單位「好萊塢外國記者協會」(Hollywood Foreign Press Association，HFPA)在多年來的多元性與道德醜聞風暴後已解散，本屆金球獎換人主辦；頒獎典禮也將不再由長期合作的美國國家廣播公司(NBC)轉播，今年典禮將透過哥倫比亞廣播公司(CBS)播出。

葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)執導的「芭比 」(Barbie)是票房最高的年度強片，該片獲得9項提名成最大贏家，包括音樂或喜劇類最佳影片、最佳導演、音樂喜劇類最佳女主角、最佳男配角，以及三項原創歌曲提名。

與芭比聯手締造「芭本海默」狂潮的「奧本海默」(Oppenheimer)以8項提名緊接其後，包括劇情類最佳影片、導演克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)獲最佳導演提名、席尼墨菲(Cillian Murphy)獲劇情類最佳男主角、愛蜜莉布朗(Emily Blunt)獲最佳女配角提名、小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)獲最佳男配角提名。

金球獎由潘思基媒體公司(Penske Media)旗下的埃爾德里奇產業公司(Eldridge Industries)和迪克克拉克製作公司(Dick Clark Productions)收購，轉為營利性質；HFPA解散後，得獎名單由全球約300名娛樂記者組成的新團體投票決定。

儘管金球獎的長遠前景不明，但該獎項對好萊塢影業的價值仍然存在，也為獎項競爭者提供宣傳的機會。

由於電影票房銷售仍比新冠疫情前低20%，電影業2024年的票房情勢可能不穩定，好萊塢對金球獎的需求一如既往。

值此同時，2024年第一周的電影檔期仍由提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)主演的「旺卡」(Wonka)持續穩坐票房冠軍，該片已上映第四周，根據華納兄弟(Warner Bros.)影業估算，旺卡票房新增1440萬元，國內總票房累計達1億6470萬元。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「旺卡延續大娛樂家(The Greatest Showman)這類電影的傳統，旺卡在完美時機上映並且也是觀眾樂見的電影，本片將乘著這股浪潮進入1月份。」