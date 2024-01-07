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川普造成國會警死亡案駁回 民事求償3000萬可繼續進行

編譯陳韻涵／綜合6日電
斯科尼克出殯時，全體國會警察同仁列隊致敬。(路透)
斯科尼克出殯時，全體國會警察同仁列隊致敬。(路透)

聯邦法官日前駁回針對前總統川普造成國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)非正常死亡的民事索賠案件部分指控；此案由斯科尼克的同居未婚女友提出，指控川普及參與暴亂的示威者卡特(Julian Elie Khater)和塔尼歐斯(George Tanios)，求償數千萬元。

在2021年1月6日國會暴亂事件隔天非正常死亡的國會警察斯科尼克。(路透)
在2021年1月6日國會暴亂事件隔天非正常死亡的國會警察斯科尼克。(路透)

斯科尼克在2021年1月6日國會暴亂事件中，遭企圖阻止國會認證拜登2020年大選勝選的暴徒攻擊並噴灑化學物質；事件隔日，斯科尼克不治。

斯科尼克的同居伴侶桑德拉‧加爾薩在國會作證時，傷心落淚。(路透)
斯科尼克的同居伴侶桑德拉‧加爾薩在國會作證時，傷心落淚。(路透)

斯科尼克的同居伴侶桑德拉‧加爾薩(Sandra Garza)在去年國會暴亂兩周年前夕，控告川普對2020年大選被竊論的不實論述和導致國會暴亂的煽動性措辭，造成斯科尼克身故，求償至少1000萬元。

訴狀中主張，川普等所有被告應對斯科尼克的死「負起直接與間接責任」，指控罪名包括過失致死、共謀侵犯公民權，教唆與協助攻擊。

2021年4月，哥倫比亞特區首席法醫迪亞斯(Francisco Diaz)判定，斯科尼克在阻擋示威人士後不久倒臥辦公室內，歷經兩次中風，2021年1月7日「自然死亡」。

哥倫比亞特區聯邦法官梅塔(Amit Mehta)2日駁回此案中關於非正常死亡和過失致死的指控，裁定加爾薩沒有資格提出告訴，因為她與斯科尼克不具備婚姻關係，也不是斯科尼克的合法同居伴侶。

不過，梅塔允許此案的部分訴訟繼續進行。

川普及其他被告仍可能因為違反「哥倫比亞特區遺屬保護法」(Washington, D.C.'s Survival Act)，以及共謀侵犯公民權而遭定罪；加爾薩據此求償3000萬元。

加爾薩的律師扎伊德(Mark S. Zaid)表示，他樂見為斯科尼克「伸張正義」的訴訟獲准繼續進行，「我們正在思忖下一步，包括讓川普出庭作證」。

川普尚未被指控犯下與斯科尼克死亡直接相關的任何罪行，但他正面臨91項重罪指控，包括試圖推翻2020年大選及國會暴亂。

川普 拜登 中風

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