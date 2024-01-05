聯邦法官阻全面禁TikTok 蒙大拿州上訴

蒙大拿州政府禁止全州使用TikTok應用程式的命令，遭聯邦地區法院下令暫緩實施。州府已提出上訴。(美聯社)

蒙大拿州 政府2日表示正對聯邦法官11月做出的一項裁決提出上訴，該裁決阻擋蒙大拿州實施針對中國短影音應用程式TikTok 的禁令。

蒙大拿州檢察長努德森(Austin Knudsen)提交通知，稱該州正向聯邦第九巡迴上訴法院提起上訴。

蒙大拿州聯邦地方法院法官莫洛伊(Donald Molloy) 11月30日做出裁決，阻止蒙大拿州在全州禁用TikTok，稱蒙大拿的法律「在許多方面違反憲法，且逾越州權力」；該禁令原定於1月1日生效，若實施此禁令，蒙大拿將成為第一個全面禁止使用TikTok的州。

莫洛伊先前曾表示，初步的審前陳述應於1月 16日前提交。

蒙大拿州的TikTok用戶去年也曾提起訴訟，希望阻擋州議會通過的禁令，該禁令理由為擔心蒙大拿用戶的個人數據，以及潛在的中國間諜活動。

TikTok在稍早的法庭文件中聲明，該公司沒有也不會與中國政府分享美國用戶的數據，並已採取重大措施，以保護TikTok用戶的隱私與安全。

莫洛伊稱蒙大拿州試圖行使由聯邦政府 掌握的外交政策權力，並說該州的行動過於廣泛。

多個州及聯邦政府已經禁止在政府所屬設備上使用TikTok，但蒙大拿是唯一尋求全面禁止使用該應用程式的州。

2020年前總統川普曾尋求禁止新下載TikTok及同屬於中國的應用程式WeChat，但一系列的法院判決阻止這一禁令生效。