1300萬人失去白卡補助 7成卡在行政問題

截至2023年12月20日止，全國有1300萬人失去聯邦醫療補助計畫(俗稱白卡)資格，其中有七成只是因行政問題所致。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，截至2023年12月20日止，全國有1300萬人失去聯邦醫療補助計畫 (Medicaid，俗稱白卡 )的補助，其中有七成只是因為缺乏文件證明的行政問題所致。

德州 麥金尼市(McKinney)單親媽媽艾莉卡·奧蘭斯基(Erica Olenski)，有個五歲兒子奧古斯特(August)於2019年罹患腦癌，歷經治療後痊癒，但2023年9月又復發，重新接受治療，不料11月間，奧蘭斯基接到德州衛生部門通知，除非出具證明文件，否則奧古斯特將在三周後失去白卡補助。

這項消息對奧倫斯基猶如晴天霹靂：「帶著孩子治療癌症的壓力已經很大，然而還有行政問題威脅我們的生活和安全，真是太可怕。」

事實上，奧蘭斯基是過去八個月來，喪失白卡補助者其中之一。非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(KFF)統計，自從4月各州政府開始重新大規模審核白卡申請資格以來，截至2023年12月20日止，全國至少有1300萬人失去白卡；德州喪失白卡人數居全美之冠，約有170萬人，11月底前該州近99萬份續保申請案，因行政原因遭到拒絕。

德州奧斯丁(Austin)一家提供免費或低價醫療服務的診所CommUnityCare執行長福尼耶(Jaeson Fournier)憂心表示：「我們非常清楚，病人若無法獲得白卡補助，真的會因為費用被迫放棄必要治療。」

為了亡羊補牢，聯邦醫療補助計畫主任丹尼爾·蔡(Daniel Tsai)表示：「我們明確要求德州將9萬名被撤銷白卡的人重新加入補助。」但CommUnity Care財務助理賈西亞(Marisol Garcia)透露：「我們看到許多病人根本還不知道自己已失去白卡補助。」

奧蘭斯基花費數周時間，尋求行政救濟讓兒子重獲白卡補助，終於在12月1日獲得德州衛生單位核准。