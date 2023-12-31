17歲中國留學生疑猶他州遭綁架 國內父母收到勒贖信

來自中國的17歲高中交換學生莊凱。(取自里弗代爾警局)

猶他州 警方29日表示，來自中國的17歲高中交換學生莊凱(Kai Zhuang，音譯)宣告失踪；警方「有理由相信」莊凱是在違背自己意願的情況下，「被人強行從他寄宿在猶他州鹽湖城北部里弗代爾(Riverdale)的家庭中擄走」；莊凱在中國的父母已收到兒子的照片和一封勒贖信件。

今日美國報(USA TODAY)和福斯新聞網(Fox News)報導，里弗代爾警察局長華倫 (Casey Warren)在記者會上表示，警方29日稍早接到莊凱就讀高中打來電話指稱，莊凱在中國的父母憂心忡忡地告知校方，他們收到了兒子的照片和一封勒贖信。警方於是決定發出瀕危失蹤者警報。

根據警方描述，莊凱身高5呎9呎，體重150磅，黑色頭髮和棕色眼睛，英語並不流利。

警方表示，他們聯繫了寄宿家庭；據寄宿家庭指稱，他們27日還見過莊凱，28日凌晨3點30分還聽到他的聲音。但警方當晚8時30分前接獲報案聲稱莊凱失蹤。

目前警方正與聯邦調查局(FBI)、美國駐中國大使館 和中方官員合作，尋找莊凱的下落。

由於警方尚未確定嫌疑人，所以沒有針對莊凱失踪案發出安珀警報。華倫表示，「到目前為止，我們所知的訊息非常有限。」

里弗代爾警方呼籲若有任何人有任何相關消息，請致電801-394-6616或 Weber County調度中心801-395-8221。