我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

17歲中國留學生疑猶他州遭綁架 國內父母收到勒贖信

記者胡玉立／綜合報導
來自中國的17歲高中交換學生莊凱。(取自里弗代爾警局)
來自中國的17歲高中交換學生莊凱。(取自里弗代爾警局)

猶他州警方29日表示，來自中國的17歲高中交換學生莊凱(Kai Zhuang，音譯)宣告失踪；警方「有理由相信」莊凱是在違背自己意願的情況下，「被人強行從他寄宿在猶他州鹽湖城北部里弗代爾(Riverdale)的家庭中擄走」；莊凱在中國的父母已收到兒子的照片和一封勒贖信件。

今日美國報(USA TODAY)和福斯新聞網(Fox News)報導，里弗代爾警察局長華倫(Casey Warren)在記者會上表示，警方29日稍早接到莊凱就讀高中打來電話指稱，莊凱在中國的父母憂心忡忡地告知校方，他們收到了兒子的照片和一封勒贖信。警方於是決定發出瀕危失蹤者警報。

根據警方描述，莊凱身高5呎9呎，體重150磅，黑色頭髮和棕色眼睛，英語並不流利。

警方表示，他們聯繫了寄宿家庭；據寄宿家庭指稱，他們27日還見過莊凱，28日凌晨3點30分還聽到他的聲音。但警方當晚8時30分前接獲報案聲稱莊凱失蹤。

目前警方正與聯邦調查局(FBI)、美國駐中國大使館和中方官員合作，尋找莊凱的下落。

由於警方尚未確定嫌疑人，所以沒有針對莊凱失踪案發出安珀警報。華倫表示，「到目前為止，我們所知的訊息非常有限。」

里弗代爾警方呼籲若有任何人有任何相關消息，請致電801-394-6616或 Weber County調度中心801-395-8221。

猶他州 華倫 大使館

上一則

全球第一貴…跨年住宿 紐奧良3晚最低1190元

下一則

槍枝監管、最低薪資調漲…各州數百新法令元旦上路

延伸閱讀

中國留學生在美疑遭綁架 中駐美大使館已派員核實與協助

中國留學生在美疑遭綁架 中駐美大使館已派員核實與協助
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
身懷3個父母基因 「三親嬰兒」是否合法？各國爭議

身懷3個父母基因 「三親嬰兒」是否合法？各國爭議
好想去迪士尼？爸砸1萬元買成「Disney+」全家崩潰 暖心結局曝光

好想去迪士尼？爸砸1萬元買成「Disney+」全家崩潰 暖心結局曝光

熱門新聞

2024年社安金將有重大改變，包括每個月領取金額和要繳的稅都變多、社安稅增加等。領取最高額度社安金的退休族，每月支票將接近5000元。(路透)

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

2023-12-28 22:04
川普聖誕全家福之中未見梅蘭妮亞身影。(截取自Kimberly Guilfoyle Instagram)

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

2023-12-27 16:05
遭禁的中國廠製「哆啦A夢公司」磁力球組。(取自消費者產品安全委員會官網)

已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買

2023-12-23 20:12
哈佛董事會成員潘君慧捲入哈佛校長蓋伊的去留風波。(取自Facebook@Tracy Palandjian)

羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥

2023-12-26 18:12
牙醫師在牙齒手術前詳細察看病人的牙齒紀錄。(美聯社)

1次治了28顆牙 她慘遭毀容怒告牙醫求償

2023-12-29 17:37
8年前美國弒母案女嫌吉普賽（左）於28日獲釋，預告出獄後的首要任務是去見自己的偶像泰勒絲（右）。(取材自X平台)

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

2023-12-29 22:30

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料