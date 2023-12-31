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槍枝監管、最低薪資調漲…各州數百新法令元旦上路

記者胡玉立／綜合報導
根據伊利諾州從元旦生效的新法，駕駛再也不必擔心因為汽車擋風玻璃後視鏡下方懸掛裝飾品或空氣清香劑而被警察攔下。(美聯社)
根據伊利諾州從元旦生效的新法，駕駛再也不必擔心因為汽車擋風玻璃後視鏡下方懸掛裝飾品或空氣清香劑而被警察攔下。(美聯社)

從2024年元旦起，全美各州有數以百計新法上路；有些新法將有很大的實質影響或觸及爭議話題；例如限制槍枝、禁止提供變性醫療等。

其中較特別的是伊利諾駕駛人從元旦起，不必再擔心因為汽車擋風玻璃後視鏡下方懸掛裝飾品或空氣清香劑而被警察攔下。法案發起人之一、民主黨州參議員貝爾特(Christopher Belt)表示，「我們透過這項新法發出強有力信息：伊州不會容忍種族定性或其他形式的歧視。」該州另一項新法，則禁止駕駛人開車時參加視訊會議或瀏覽社群媒體，以遏制更現代化的分心駕駛行為。

數州通過新法加強監管槍枝。明尼蘇達明年將追隨其他19州，允許當局向法院請求「極端風險保護令」，暫時取走對他人或自己構成急迫威脅者的槍枝。科羅拉多將加入其他十多州，禁止所謂的「幽靈槍」(ghost gun)；州民不得在家以3D列印或組裝無序號槍枝，逃避背景調查。

為打擊網路騷擾與色情活動，康乃狄克新法要求網路約會業者針對客戶提出的騷擾報告，採取因應措施。北卡羅來納新法要求色情網站經營者以商用資料庫確認用戶年滿18歲；若未成年子女接觸到色情內容，法律允許家長提告色情網站經營者。伊利諾伊另一新法允許深度偽造色情內容(deepfake pronography)受害者提起訴訟。

在LGBTQ+議題方面，保守派過去幾年大力推動限制跨性別未成年人獲得性別確認治療，迄今已有22個州頒布禁令，但有些州法官暫時攔下了一些遭挑戰的禁令。

2024年元旦起，愛達荷、路易斯安納和西維吉尼亞也將禁止未成年人接受青春期阻斷劑、荷爾蒙治療和變性手術。夏威夷州法要求對更改性別者頒發新結婚證書，同時也將改變性別使用術語：「母親」改為「親生家長」取代，「父親」改為「非親生家長」。

還有各種有關稅收和薪資的新法。有20多州將提高最低工資，進一步拉大州與聯邦最低工資的差距；有些州的最低工資甚至超過聯邦標準兩倍以上。

夏威夷州 社群媒體 民主黨

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