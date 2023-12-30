勁球頭彩累積7.6億元 8州免繳州稅 中獎者可多得8000多萬元

「勁球」頭獎彩金在假期期間穩步累積，在30日抽獎前已達7億6000萬元，為有史以來第六高；加州、德州等八州居民獎金完全免繳州稅，等於又多贏一大筆獎金。(美聯社)

多州彩票協會(Multi-State Lottery Association)數據顯示，「勁球」(Powerball)頭獎彩金假期期間穩步累積，在30日抽獎前已達7億6000萬元，為有史以來第六高；加州 、德州 等八州居民獎金完全免繳州稅，若是幸運兒來自這幾個州，等於又多贏了最高可達8000多萬元一大筆獎金。

同樣是中頭獎，中獎者實際領金額將因所居住地的州稅、以及領獎方式而不同，相差可能達8280萬元。但至少聯邦稅率是一體適用。

彩券中獎者依法須預先繳納24%聯邦稅，另外申報所得稅時幾乎篤定要再繳23%稅款，原因是領取獎金後所得都達到2023年的37%最高稅率，單身申報者推估稅額為57萬8125元，夫妻共同申報則是69萬3755元。

至於州稅和地方稅各不相同，介於3%到6%之間，紐約州 更高達10.9%。

但有八個州完全免繳州稅，包括加州、佛羅里達、新罕布夏、南達科他、田納西、德州、華盛頓和懷俄明州。

usamega.com推估 ，免稅州居民中頭獎者可實際領取的獎金。選擇現金一次提領者可拿到2億4101萬2045元，選擇30年分期領取者，總計可達4億7991萬1350元；但大多數中獎者都選擇一次領取。

如果住在州稅高達10.9%的紐約州，選擇按年支付者將比八大免稅州居民所領的總額少8283萬9990元，選擇一次現金支付的差別則可達4169萬2500元。

如果在外州買彩券中獎了，通常須同時繳納購買彩票所在州、以及居住州的州稅；居住州會要求提報外州獎金收入，但會針對已付給非居住州的稅款提供抵免或扣除。

各州彩票稅法不同，最好諮詢稅務專業人士。多州彩票協會稱，頭獎中獎機率為將近3億分之一。