逾500種藥品明年1月起調漲 新上市藥品訂價創新高 漲幅超過20%

數家大製藥廠計畫漲價，打算從1月初調高美國市場上的500多種藥品價格。(路透)

醫療保健研究機構3 Axis Advisors數據顯示，美國的輝瑞 (Pfizer)、法國的賽諾菲(Sanofi)、日本的武田(Takeda Pharmaceutical)等大製藥廠計畫漲價，打算從1月初調高美國市場上的500多種藥品價格。

排除不同劑量和劑型，總計有140多家廠牌的藥品面臨漲價。

拜登政府為應付通膨和製造成本增加，於9月公布大幅調降10款高價藥品價格、幾家大藥廠已漲價作為因應， 幾乎是意料中事。

根據2022年通過的「降低通膨法」，聯邦醫療保險 計畫(Medicare)從2026年起可針對某些藥物直接協商價格。

此外，2021年實施的「美國救援計畫法」(American Rescue Plan Act)，藥廠維持高價可能受罰，而且如果藥價漲幅超過通膨率，藥廠須給予聯邦醫療補助計畫(Medicaid)退費。為免受罰，幾家公司今年稍早宣布降低胰島素價格，葛蘭素史密克(GlaxoSmithKline)等三藥廠也表示2024年將調降部分藥物價格。

根據藥品定價非營利組織46brooklyn，自2019年以來，美國藥 價中間值漲幅徘徊於5% 。

但輝瑞已至少連續第二年於1月份宣布大幅漲價，占所有計畫漲價藥品的四分之一以上；輝瑞將調高124款藥品價格，並針對子公司赫士睿(Hospira)的22款藥物額外漲價。

武田旗下Baxalta宣布漲價的次數位居第二，迄今計畫漲價53次；緊跟在後的是比利時藥廠UCB Pharma，計畫對40種藥品漲價。

賽諾菲今年稍早承諾2024年會調降多數處方胰島素價格，卻計畫明年1月起對傷寒、狂犬病和黃熱病疫苗各漲價 9%。

46brooklyn數據顯示，藥廠在2023年調高1425種藥品價格，比2022年的1460種略少。

另一方面，新上市藥品訂價卻創歷史新高。

新上市藥品價格2022年突破22萬元，遠高於2021年前6個月約18萬元，漲幅超過20%；美國醫學會期刊(JAMA)研究顯示，2008至2021年間，美國藥品市價每年上漲20%。