007男星違規闖黃石溫泉區 被法院傳喚

四度飾演007情報員的知名男星布洛斯南11月涉嫌違規闖入黃石國家公園溫泉區，遭懷俄明州法院傳喚，預訂明年1月23日出庭。(路透)

知名男星布洛斯南(Pierce Brosnan)11月涉嫌違規闖入黃石國家公園溫泉區，遭懷俄明州 法院傳喚，預訂明年1月23日出庭。

根據「時人」雜誌(People)取得的法庭文件，這位以飾演007情報員詹姆斯龐德而著名的演員被控在地熱地區和黃石峽谷內徒步旅行，闖進禁入區域而違反使用限制。

26日發布的兩份聯邦傳票指出，布洛斯南被發現於11月1日在黃石公園 北部懷俄明州-蒙大拿州 線附近的猛獁台地(Mammoth Terraces)禁區健行。

據報導，提交給懷俄明州聯邦地區法院的起訴書將布洛斯南的列為輕罪。70歲的布洛斯南被勒令於明年1月23日到黃石司法中心(Yellowstone Justice Center)出庭。

懷俄明州聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office for Wyoming)稱，布洛斯南惹出事端的這趟公園之旅是個人行程，並非拍電影。

猛獁台地是山坡湧出礦物質所形成的溫泉風景區，是公園數百個地熱景觀中之一，區內水溫已達或接近沸點。

黃石國家公園地熱區非常著名，園方通常建議遊客停留在既定步道上，遠離酸性足以腐蝕靴子的地熱區；黃石公園規任何人或物體都不得進入地熱區，天黑後更要遠離此區域。

今年稍早，一男子遊覽黃石公園時偏離步道而被地熱燒傷，後來還遭刑事指控。

國家公園管理局(National Park Service)報告顯示，迄今有20多人因進入或掉入黃石溫泉被燙傷而死。

2016年，一名俄勒崗州波特蘭市男子遊覽黃石公園時，離開諾里斯間歇泉盆地木棧道，在碎石上滑倒，掉進溫泉；2021年，一名婦女試圖從溫泉中救出愛犬，自己被嚴重燙傷。

原籍愛爾蘭的布洛斯南，在1980年代因主演電視影集「龍鳳妙探」(Remington Stee)而在美國嶄露頭角，後來接連主演四部007電影，其中包括1997年與楊紫瓊合作的「明日帝國」(Tomorrow Never Dies)。