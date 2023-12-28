印州27歲男開車墜橋困6天 僅靠雨水維生 奇蹟獲救

印州27歲男子雷姆，躺在病床上，大難不死。(取自GoFundMe網站)

印第安納州 27歲男子雷姆(Matthew R. Reum)20日開卡車失控墜橋，困在破損卡車裡動彈不得，長達六天時間僅靠雨水勉強維生；26日下午，兩名釣客經過救了他的命。印第安納州警方指出，如此寒冷天氣只要再多困一晚，雷姆勢必無法存活，「坦白說，他能活著真是奇蹟。」

發現雷姆的兩名釣客是60歲的加西亞(Mario Garcia)和31歲的德拉托雷(Nivardo Delatorre) ；這對翁婿於聖誕節 後在附近釣魚 消磨時間，遠方閃閃發亮的東西引起他們注意後，朝失事卡車方向走去；當他們移開車內安全氣囊時，看到雷姆，還以為他已死亡。

加西亞在記者會上說：「我一碰到肩膀，那人就轉過身來；他還醒著。」雷姆身上有明顯傷痕，說他不知道自己被困了多久，也「感覺不到自己的四肢」。

印州警察局發言人費菲爾德(Glen Fifield)表示，雷姆受重傷「有生命危險」，被直升機送往50多哩外的南本德紀念醫院治療；院方27日上午表示，雷姆情況仍危急。

費菲爾德表示，「坦白說，在這種天氣下能活下來，真是奇蹟。」事故發生地印州波特郡(Porter County)氣溫最近降至華氏29度。雷姆的朋友塔斯勒(Haley Traxler)為他在眾籌網(GoFundMe)帳戶募款，截至26日下午募得1萬8000多元。

警方指稱，雷姆20日在94號州際公路因不明原因開車失控，車子越過護欄，掉入小溪，翻滾數次後，滾到橋下。警方沒有收到該地區任何車禍報告，從橋上望去，視線範圍內也看不到雷姆的卡車。

加西亞和德拉托雷說，雷姆告訴他們，沒人回應他的大聲求救，「他試圖大叫，但沒人聽到；周圍只有安靜的水聲。」警方表示，「事主在事故中的求生意願非比尋常。」