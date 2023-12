輪上最快女性 寶拉墨菲95歲逝世

全球首位女性駕駛噴射引擎汽車,寫下平均時速226.37哩高速紀錄的「輪上最快女性」寶拉·墨菲以95歲高齡病逝。(取自美國改裝車競賽協會NHRA的X)

1964年全球首位女性駕駛噴射引擎汽車、馳騁猶他州博納維爾鹽灘(Bonneville Salt Flats),創下當時女性賽車 最快紀錄的傳奇人物寶拉墨菲(Paula Murphy) ,21日在亞利桑納州普雷斯科特(Prescott)養老院 去世,享年95歲。

寶拉墨菲的兒子丹·墨菲(Dan Murphy)證實了她的死訊,指母親5月股骨骨折後,健康狀況每況愈下。

1960和70年代,寶拉墨菲在飆車、賽車、駕車橫貫美國大陸、封閉賽道及在常打破汽車競速紀錄的鹽灘,屢屢創下女性紀錄;不斷以行動證明,女性有勇氣和技巧駕駛極速汽車。1975年,紐約時報 報導當時已是全職賽車手的寶拉墨菲,稱她是「輪上最快女性」。

1964年,墨菲在鹽灘駕的汽車由沃爾特·阿方斯 (Walt Arfons) 製造,由於車子專為男性打造,她坐入駕駛座根本搆不到煞車踏板,必須在背後塞個大枕頭,才能從座位上撐起。那噴出十呎長火焰、靠降落傘減速的車,如魚尾般行駛了約1000呎,平均時速226.37哩。

她後來告訴媒體:「我覺得我在做很多女性都沒做過的事;這是一種先鋒精神;速度讓我興奮。」

1970年,她也曾再度描述自己的鹽灘駕車體驗,稱那是一種達到可能極限的體驗,就好像「在廣闊世界的邊緣遊蕩」。

作者阿內森(Erik Arneson) 今年8月出版「輪上最快的女性:寶拉·墨菲的一生」(The Fastest Woman on Wheels: The Life of Paula Murphy)提到,當全球首位女賽車手的經驗不總是愉快的;例如,她會被要求在鏡頭前,塗口紅、攏頭髮、眼睛溜溜地打轉。寶拉墨菲說:「我做了我被要求做的事。」但她也表示,早在「女性解放」字眼出現前,她就在做她「自己的事」了。

墨菲1970年代末退出賽車界,成為洛杉磯火箭發動機公司Rocketdyne買家。福斯體育頻道今年也推出紀錄片「寶拉墨菲:無畏者」(Paula Murphy: Undaunted)。