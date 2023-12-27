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輪上最快女性 寶拉墨菲95歲逝世

記者胡玉立／綜合報導
全球首位女性駕駛噴射引擎汽車，寫下平均時速226.37哩高速紀錄的「輪上最快女性」寶拉·墨菲以95歲高齡病逝。(取自美國改裝車競賽協會NHRA的X)
全球首位女性駕駛噴射引擎汽車，寫下平均時速226.37哩高速紀錄的「輪上最快女性」寶拉·墨菲以95歲高齡病逝。(取自美國改裝車競賽協會NHRA的X)

1964年全球首位女性駕駛噴射引擎汽車、馳騁猶他州博納維爾鹽灘(Bonneville Salt Flats)，創下當時女性賽車最快紀錄的傳奇人物寶拉墨菲(Paula Murphy) ，21日在亞利桑納州普雷斯科特(Prescott)養老院去世，享年95歲。

寶拉墨菲的兒子丹·墨菲(Dan Murphy)證實了她的死訊，指母親5月股骨骨折後，健康狀況每況愈下。

1960和70年代，寶拉墨菲在飆車、賽車、駕車橫貫美國大陸、封閉賽道及在常打破汽車競速紀錄的鹽灘，屢屢創下女性紀錄；不斷以行動證明，女性有勇氣和技巧駕駛極速汽車。1975年，紐約時報報導當時已是全職賽車手的寶拉墨菲，稱她是「輪上最快女性」。

1964年，墨菲在鹽灘駕的汽車由沃爾特·阿方斯 (Walt Arfons) 製造，由於車子專為男性打造，她坐入駕駛座根本搆不到煞車踏板，必須在背後塞個大枕頭，才能從座位上撐起。那噴出十呎長火焰、靠降落傘減速的車，如魚尾般行駛了約1000呎，平均時速226.37哩。

她後來告訴媒體：「我覺得我在做很多女性都沒做過的事；這是一種先鋒精神；速度讓我興奮。」

1970年，她也曾再度描述自己的鹽灘駕車體驗，稱那是一種達到可能極限的體驗，就好像「在廣闊世界的邊緣遊蕩」。

作者阿內森(Erik Arneson) 今年8月出版「輪上最快的女性：寶拉·墨菲的一生」(The Fastest Woman on Wheels: The Life of Paula Murphy)提到，當全球首位女賽車手的經驗不總是愉快的；例如，她會被要求在鏡頭前，塗口紅、攏頭髮、眼睛溜溜地打轉。寶拉墨菲說：「我做了我被要求做的事。」但她也表示，早在「女性解放」字眼出現前，她就在做她「自己的事」了。

墨菲1970年代末退出賽車界，成為洛杉磯火箭發動機公司Rocketdyne買家。福斯體育頻道今年也推出紀錄片「寶拉墨菲：無畏者」(Paula Murphy: Undaunted)。

賽車 養老院 紐約時報

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