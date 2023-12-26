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6年獵殺3600隻國鳥、金鷹 2男恐坐牢5年

記者張聲肇／綜合報導
兩名男子在六年之內非法獵殺3600頭包括美國國鳥禿鷹在內的禽類，遭蒙大拿州檢方控罪起訴。圖為一頭在蒙州上空展翅翱翔的禿鷹。(美聯社)
兩名男子在六年之內非法獵殺3600頭包括美國國鳥禿鷹在內的禽類，遭蒙大拿州檢方控罪起訴。圖為一頭在蒙州上空展翅翱翔的禿鷹。(美聯社)

蒙大拿州男子保羅(Simon Paul，42歲)和華盛頓州居民布然森(Travis John Branson，48歲)因非法獵殺3600隻美國國鳥禿鷹(bald eagle)及金鷹等，日前遭蒙大拿州檢方以共謀、非法走私野生動物等罪名起訴，其中共謀罪成立的話，最高可處五年徒刑，外加2.5萬元罰款。

檢察官說，這兩人從2015年1月到2021年3月，在蒙大拿西部平頭印地安保留區(Flathead Indian Reservation)山川湖泊溪流匯聚的曠野地，開槍獵殺在上空盤旋的禿鷹和金鷹，並在黑市出售。

法院紀錄顯示，他們在美國等地順利賣出的非法獵捕物包括一對鵰翅膀、四個鷹尾和一整隻金鷹。

檢方指出，家住在保留區內若南(Ronan)附近的保羅是本案「獵殺」及「運貨」者，布然森則從華盛頓州來到蒙大拿取貨，有時候也會「幫忙獵殺」。例如，2020年12月7日，布然森送了一套金鷹尾的照片給德州買家，買家下單後，他便把貨郵寄過去。

檢方說，被告很懂誘捕術，例如，2021年3月13日，先放一隻死鹿誘引老鷹，當天就捕獲一隻金鷹，清理好後，放在車裡，和其他幾隻「待售」鷹一起，日後交貨。

檢方引述通訊紀錄，說布然森告訴買家，他正「大肆獵殺」，補充貨源，想買老鷹尾部羽毛的人，不虞匱乏。布然森還向買家坦承，他這麼做是「犯重罪」。

被告竟然連美國國鳥禿鷹都殺，讓蒙大拿當局大感震驚；起訴本案的當地聯邦檢察署說，犯案的動機純粹就是為了錢。

禿鷹保育成功本來是環保界一件大事，不過進入21世紀，禿鷹又遇到新的天敵：鉛中毒。去年研究人員檢測1200隻，其中接觸鉛過於尋常的竟然佔一半，而鉛的主要來源是獵人彈藥的殘餘留在被擊中的野生動物上，老鷹吃進身體。

兩名男子在六年之內非法獵殺3600頭包括美國國鳥禿鷹在內的禽類，遭蒙大拿州檢方控...
兩名男子在六年之內非法獵殺3600頭包括美國國鳥禿鷹在內的禽類，遭蒙大拿州檢方控罪起訴。圖為一頭在蒙州上空展翅翱翔的禿鷹。(歐新社)
兩名男子在六年之內非法獵殺包括金鷹(見圖)在內的3600隻禽類，遭蒙大拿州檢方控...
兩名男子在六年之內非法獵殺包括金鷹(見圖)在內的3600隻禽類，遭蒙大拿州檢方控罪起訴。(美聯社)

蒙大拿州 華盛頓州 檢測

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