62年罕見 內州千人小鎮今年2凶殺

內布拉斯加州的卡爾洪堡人口僅1100，歷來平靜異常，但今年在四個月內卻發生兩宗謀殺案，讓居民人心惶惶。圖為該市門可羅雀的主街。(美聯社)

內布拉斯加州 的卡爾洪堡(Fort Calhoun)居民習慣了平靜的生活，但今年卻接連出現兩起殘忍凶殺案，雖然兩名兇手皆已落網，但依然讓這個只有1100人口的小鎮人心惶惶。

美聯社報導，71歲的奇德斯(Linda Childers)住在小鎮以北約一哩的小溪附近快50年，於8月13日被十字弓射中三箭、還遭割喉。大約兩周後，警方在德州 逮捕30歲的柯林斯(William Collins)，他被發現開著奇德斯的車和持有她的一些財產。

12月10日，65歲的古特塞爾牧師(Rev. Stephen Gutgsell)原本要在聖約翰施洗者教堂(St. John the Baptist Church)主持彌撒，卻先在隔壁的住所遭人闖入並被刺殺致死。當一名警員趕到時，43歲的威廉斯(Kierre Williams)還壓在流血不止的牧師身上。

兩人都面臨謀殺、入室盜竊和武器指控，並將於下個月初再次出庭。當局稱，柯林斯自稱「極簡主義者」，在河邊露宿了大約一周；威廉斯則原本在愛阿華州 蘇城(Sioux City)的一家肉類加工廠工作。目前仍不清楚此二人為何來到卡爾洪堡，調查人員也尚未發現他們與受害者之間有任何關聯。

卡爾洪堡警長羅賓遜(Mike Robinson)已居住在該鎮62年，說在這兩起案件之前並他不記得發生過任何凶殺案。「這確實不符合形象，這是一個好城鎮，是宜居養家的地方。人們不僅對凶殺感到不安，還有死亡的可怕細節、看似隨機的襲擊。」

卡爾洪堡距離內州最大城市奧馬哈(Omaha)僅8哩，感覺雖像是與世隔絕一般，但這兩起凶案仍動搖了部分居民對治安的信心。奧尼爾(Denise O'Neel)每個月都會來卡爾洪堡的未婚夫家住一個禮拜，說她現在只要未婚夫出門上班就鎖上前門，「我只知道小鎮感覺不像以前那麼安全了。」羅賓遜則說，卡爾洪堡從任何標準來看依然是安全的，幾乎沒有偷竊、闖空門或破壞行為。