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風暴強襲東岸 多地暴洪至少4死 70萬人無電可用

致命風暴襲東岸 70萬人無電可用 至少4死

記者顏伶如／綜合報導
威力強大的致命風暴18日侵犯東北部，道路變成水鄉澤國，樹木倒下，數萬居民無電可用，班機被迫停飛，學校停課。(美聯社)
威力強大的致命風暴18日侵犯東北部，道路變成水鄉澤國，樹木倒下，數萬居民無電可用，班機被迫停飛，學校停課。(美聯社)

威力強大的致命風暴18日侵犯東北部，道路變成水鄉澤國，樹木倒下，數萬居民無電可用，班機被迫停飛，學校停課。美聯社報導，至少已有四人死亡。

國家氣象局指出，截至18日上午，新澤西州部分地區及賓州東北部累積降雨量已超過5吋，東北部其他幾州某些地區則出現4吋以上累積降雨量。

電力使用追蹤網站Poweroutage.us統計，從維吉尼亞州北部開始的新英格蘭地區，18日約70萬居民受到停電影響，其中27萬8000名麻州居民無電可用，緬因州有26萬3000居民停電。

麻州普利茅斯郡(Plymouth County)地區檢察官克魯茲(Timothy Cruz)說，89歲興格漢姆(Hingham)居民霍爾基(Robert Horky)18日凌晨時分因為樹木被強風吹斷壓垮拖車而死亡。霍爾基從拖車裡被救出時，頭部傷勢嚴重，送往南灣醫院(South Shore Hospital)急救仍然回天乏術。

紐約州卡茲奇(Catskills)一輛車在淹水道路被沖過護欄結果捲入卡茲奇溪(Catskill Creek)，駕駛人因此死亡。緬因州溫德罕姆(Windham)警方表示，一名男子在屋頂上清理殘骸時遭被風吹斷的樹枝擊中而死亡。警方並未公布死者姓名，但呼籲民眾最好留在室內。

南卡羅來納州蒙特普萊森村(Mount Pleasant)一處門禁社區(gated community)17日一部車輛在路上遇到淹水，結果一人死亡。警察與消防隊員將受困民眾從淹水車裡救出並施以急救，但緊急送醫後宣告不治。

國家氣象局對紐約市、賓州部分地區、紐約上州、康乃狄克州西部、麻州西部及佛蒙特州、新罕布夏州、緬因州部分地區發布洪水警報及暴洪警報(flash-flood warning)。

大雨遇上漲潮導致澤西海岸(Jersey Shore)出現水患，當地政府機關宣布靠近巴尼加特灣(Barnegat Bay)的貝黑德(Bay Head)及曼多洛津(Mantoloking)道路封閉。某些居民已掃好落葉等待收取，雨勢導致落葉阻塞排水孔讓淹水更嚴重。

麻州 緬因州 賓州

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