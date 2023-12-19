報告：過去20年 美國已有320萬「氣候移民」

今年8月底颶風伊達利亞侵襲佛州，留下滿目瘡痍景象。研究報告指出，21世紀的前10年，有700多萬美國人因氣候變遷導致洪水等風險升高，避開高風險地區，甚至遷往他處。(美聯社)

研究報告指出，21世紀的前10年，有700多萬美國人因氣候變遷 導致洪水 等風險升高，避開高風險地區，甚至遷往他處。而居民的來去，則影響地方的興衰。

「第一街基金會」風險研究組織10日在「自然通訊」期刊上發表研究報告，說氣候變遷使得颶風 較以往更為猛烈，暴風雨為中西部帶來更多降雨。研究團隊預言，未來數十年將有數百萬人因為「受不了」氣候威脅而決定遠走他鄉。

研究團隊同時發現，同樣是氣候變遷的效應，有些地區，甚至某條街，因此獲利繁榮，某些地區則因人口流失而凋敝。

從全國的情況來看，國人挑選居住地，似乎不太考慮氣候變遷，例如，面臨海平面上升及颶風效應的佛羅里達州，照樣繁榮昌盛。因為多數人只是小規模遷徙，不願搬離太遠，都喜歡離家人、朋友、上班地點近一點。

基金會研究部主任波特(Jeremy Porter)說，大家都想住到邁阿密，「如果你本來就住在邁阿密，不會說，『喔，我家是洪水十級風險中的九級，我要搬到丹佛去。』大部分人會說，『好吧，我家的風險九級，可是我還是要住在邁阿密，我就搬到邁阿密風險六、七級或五級的地方去。』想的都是相對的風險。」

「第一街基金會」預言，未來30年，邁阿密常遭受風災肆虐的高風險地區，人口會減少，但全市其他地區會吸納這些流出的人口。

報告詳列洪水風險資料、人口移動趨勢、搬遷理由等，讓研究人員在影響家庭搬遷的原因，如地方經濟情況之外，也「算得出」洪水的影響。報告分析小範圍內的人口變動，小到「人口普查街坊」單位。

報告說，有些街坊成長特別快，而且如果不是洪水的話，還會更快。這種地方，如果洪水風險低些，可能已經成長25%以上，吸收了410萬人。過去20年，約有320萬人因洪水風險，搬離家園。