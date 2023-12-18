波維奇獲日間艾美獎終身成就獎 妻子宗毓華任頒獎人

資深脫口秀節目主持人波維奇，15日在日間艾美獎頒獎典禮上獲頒終身成就獎，由妻子、知名華裔女主播宗毓華擔任頒獎人。(美聯社)

去年退休 的84歲脫口秀節目主持人波維奇(Maury Povich)，15日在洛杉磯「威斯汀登酒店」(Westin Bonaventure Hotel)舉行的日間艾美獎 (Daytime Emmys)頒獎典禮上獲頒終身成就獎，由妻子、知名華裔女主播宗毓華(Connie Chung)擔任頒獎人，將這份殊榮交到他手中。

「我知道你們認為他一輩子都在幫每個美國孩子做親子鑑定，」宗毓華在介紹波維奇時說道，「但並非如此，在他67年的電視生涯中，他既是一名新聞記者，也是一名新聞主播，更是一名採訪過世界領導人、政治家、國會議員、作家、電影明星，甚至茱莉亞．柴爾德(Julia Child)的老派脫口秀節目主持人。」

「他熱愛閱讀、政治和歷史；我老是跟他說，你要幫美國孩子做親子鑑定沒什麼不好，但你比那些勢利的知識分子們要優秀出色得多了，」宗毓華在接受「眾生相」(PEOPLE)雜誌採訪時，透露丈夫波維奇鮮為人知的一面。

「他總是說：『只要妳懂我，就夠了』…可問題在於，波維奇在電視上有這樣的形象，但他其實很嚴肅，我很瘋狂；大家並不知道這一點，他們認為我才是嚴肅的那一個，」宗毓華說。

影星琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)、歌星凱莉克萊森(Kelly Clarkson)、喜劇演員布萊克(Lewis Black)、真人秀名人卡拉莫(Karamo Brown)以及體育主播威爾本(Michael Wilbon)和科恩海塞爾(Tony Kornheiser)，都出現在影片中，向波維奇致敬。

波維奇在2022年退休，結束了自1991年開始的小報風格節目；他於1986年至1990年間，在當時老闆仍是媒體大亨梅鐸 (Rupert Murdoch)的福斯電視台，主持「時事」(A Current Affair)節目，大受歡迎。

波維奇在領獎時回憶起主持「時事」期間曾獲艾美獎提名，但未能得獎：「梅鐸以前會跟我說：『波維奇，別去想提名，我們在乎的是贏得觀眾而非獎項。』波維奇舉起獎盃說：「梅鐸，去他的不在乎獎項。」