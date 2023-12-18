我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

波維奇獲日間艾美獎終身成就獎 妻子宗毓華任頒獎人

編譯尤寶琪／綜合17日電
資深脫口秀節目主持人波維奇，15日在日間艾美獎頒獎典禮上獲頒終身成就獎，由妻子、知名華裔女主播宗毓華擔任頒獎人。(美聯社)
資深脫口秀節目主持人波維奇，15日在日間艾美獎頒獎典禮上獲頒終身成就獎，由妻子、知名華裔女主播宗毓華擔任頒獎人。(美聯社)

去年退休的84歲脫口秀節目主持人波維奇(Maury Povich)，15日在洛杉磯「威斯汀登酒店」(Westin Bonaventure Hotel)舉行的日間艾美獎(Daytime Emmys)頒獎典禮上獲頒終身成就獎，由妻子、知名華裔女主播宗毓華(Connie Chung)擔任頒獎人，將這份殊榮交到他手中。

「我知道你們認為他一輩子都在幫每個美國孩子做親子鑑定，」宗毓華在介紹波維奇時說道，「但並非如此，在他67年的電視生涯中，他既是一名新聞記者，也是一名新聞主播，更是一名採訪過世界領導人、政治家、國會議員、作家、電影明星，甚至茱莉亞．柴爾德(Julia Child)的老派脫口秀節目主持人。」

「他熱愛閱讀、政治和歷史；我老是跟他說，你要幫美國孩子做親子鑑定沒什麼不好，但你比那些勢利的知識分子們要優秀出色得多了，」宗毓華在接受「眾生相」(PEOPLE)雜誌採訪時，透露丈夫波維奇鮮為人知的一面。

「他總是說：『只要妳懂我，就夠了』…可問題在於，波維奇在電視上有這樣的形象，但他其實很嚴肅，我很瘋狂；大家並不知道這一點，他們認為我才是嚴肅的那一個，」宗毓華說。

影星琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)、歌星凱莉克萊森(Kelly Clarkson)、喜劇演員布萊克(Lewis Black)、真人秀名人卡拉莫(Karamo Brown)以及體育主播威爾本(Michael Wilbon)和科恩海塞爾(Tony Kornheiser)，都出現在影片中，向波維奇致敬。

波維奇在2022年退休，結束了自1991年開始的小報風格節目；他於1986年至1990年間，在當時老闆仍是媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)的福斯電視台，主持「時事」(A Current Affair)節目，大受歡迎。

波維奇在領獎時回憶起主持「時事」期間曾獲艾美獎提名，但未能得獎：「梅鐸以前會跟我說：『波維奇，別去想提名，我們在乎的是贏得觀眾而非獎項。』波維奇舉起獎盃說：「梅鐸，去他的不在乎獎項。」

梅鐸 艾美獎 退休

上一則

波特蘭慈善機構 喜獲贈限量精品球鞋

下一則

「交通法官」卡皮歐罹胰臟癌 百萬粉絲祈禱

延伸閱讀

尹集成 獲終身成就獎

尹集成 獲終身成就獎
聯國電影遺產節 張藝謀獲終身成就獎

聯國電影遺產節 張藝謀獲終身成就獎
愛爾蘭作家林奇「先知之歌」獲英國布克獎 描述暴政反思西方民主動盪

愛爾蘭作家林奇「先知之歌」獲英國布克獎 描述暴政反思西方民主動盪
金馬獎5大亮點：林青霞現身領終身成就獎 許光漢領銜最帥影帝團

金馬獎5大亮點：林青霞現身領終身成就獎 許光漢領銜最帥影帝團

熱門新聞

新冠病毒最新變體JN.1已在美國快速傳播，CDC擔心聖誕節前後會有疫情，呼籲民眾戴口罩和打疫苗。（路透）

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

2023-12-14 20:44
聯邦調查局(FBI)統計，民眾遭遇「技術支援詐騙」損失金額在2017年為1500萬元，到了2022年增加至8億多元。（Pexels）

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

2023-12-15 10:06
亞裔退伍軍人史奈德(右三)生前與妻子(右一)以及六名子女合照。(取材自GoFundMe網站)

堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境

2023-12-14 13:28
眾院13日表決通過對總統拜登的彈劾調查。（歐新社）

眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查

2023-12-13 19:11
禮卡詐騙在全美盛行，犯罪分子盜取禮卡盜刷金額。(截取自WWLP-22News YouTube)

「1空檔」把錢花光…紐約2華女盜4600張禮卡被捕

2023-12-15 13:02
紐菲爾德將面臨多項重罪指控。（取材自X）

北卡州師生不倫戀 老媽抓到18歲兒在公園與老師車震

2023-12-09 02:00

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛