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史上最長…冤獄42年 伊州一對表兄弟重獲自由

編譯俞仲慈／綜合16日電
62歲的索托(左)和60歲的阿亞拉(右)這對表兄弟因捲入從未犯下的殺人案，被判處無期徒刑，在服刑42年後，終於獲得平反，並於14日重獲自由，創下伊利諾州史上最長冤獄紀錄。(Cook County Jail)
62歲的索托(左)和60歲的阿亞拉(右)這對表兄弟因捲入從未犯下的殺人案，被判處無期徒刑，在服刑42年後，終於獲得平反，並於14日重獲自由，創下伊利諾州史上最長冤獄紀錄。(Cook County Jail)

伊利諾伊州一對表兄弟因捲入從未犯下的殺人案，被判處無期徒刑，在服刑42年後，終於獲得平反，並於14日重獲自由，創下伊州史上最長冤獄紀錄。

有線電視新聞網(CNN)報導，62歲的索托(James Soto)和60歲的阿亞拉 (David Ayala)已獲釋，終於在闊別42年後，首次和家人共度聖誕節。

據了解，這對表兄弟於1981年被控殺害兩名芝加哥青少年，雙雙被判處終身監禁且不得假釋，外加謀殺未遂罪判處30年徒刑與串謀謀殺罪被判處7年徒刑。

為冤獄者提供免費法律服務的「無罪計畫」(Exoneration Project)代表律師穆勒(Lauren Myerscough-Mueller)對於這對表兄弟終於沉冤昭雪，感到萬分欣慰：「今天的心情真的無法形容，真是太棒了。」

索托出獄後在芝加哥高級餐廳Rosebud Randolph和親人共進晚餐，慶祝重獲自由，穆勒告訴CNN記者：「他吃了牛排和鱸魚，因為他無法決定吃什麼，所以同時點了兩份主菜。」

據報導，索托在獲釋後表示：「我感覺興奮、開心、充滿活力，以及對正義的些許不滿，因為不應拖延42年之久。」

據了解，索托是西北大學監獄教育計畫(Northwestern Prison Education Program)首屆畢業生，取得學士學位，對於出獄後的生活已有規畫：「我要去西北大學，有一份工作等著我，我打算申請法學院。」並強調：「我希望成為律師，幫助像我一樣的冤獄者，我知道司法體制內還有其他受害者。」

據CNN報導，伊州另一名冤獄者、57歲比爾斯(Brian Beals)因被控在1988年開槍殺害6歲男童，冤獄服刑35年後，終於本月12日自庫克郡(Cook County)獲釋。

明尼蘇達州冤獄者海斯(Marvin Hayes)因為受到證人錯誤證詞所害，冤獄近20年後於本周獲釋；加州本周也宣布兩名分別捲入謀殺案的受刑人無罪釋放，他們當年被控犯案時都未成年。

索托在獄中取得西北大學學士學位，並計畫攻讀法學院，希望成為律師，幫助其他冤獄者。...
索托在獄中取得西北大學學士學位，並計畫攻讀法學院，希望成為律師，幫助其他冤獄者。(路透)

伊州 西北大學 芝加哥

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