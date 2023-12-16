「忽略生命的經濟價值」加州兒童控告美國政府 未能遏制氣候汙染

碳排放示意圖。（美聯社）

加州 的兒童正控告美國政府未能遏制污染，這是全球各地擔心氣候變遷的年輕人採取一系列法律行動中的最新發展。

法新社報導，非營利律師事務所「我們孩子的信託」（Our Children's Trust）表示，這些年齡介於8到17歲之間的青少年說，美國聯邦監管機構環境保護署（Environmental Protection Agency）故意允許化石燃料來源造成溫室氣體排放，產生威脅生命的氣候汙染，損害了兒童健康和福利。

溫室氣體排放由環境保護署監管。

原告還稱，「環境保護署在決定是否允許以及允許多少氣候汙染時，歧視兒童，忽略他們生命及未來的經濟價值」。

這項訴訟在12月10日提起，要求聯邦法院宣布環境保護署侵犯他們受法律平等保護的憲法權利及基本生命權。

其中一名訴訟當事人，因為年齡原因只被稱為吉妮西絲（Genesis），她說，自己住在沒有空調的房子裡，隨著氣溫升高，令她無法忍受。

「我們孩子的信託」在官網指出：「吉妮西絲在夏天必須把家裡的窗戶打開，使她暴露於野火灰燼和更多的花粉之中，這使她的過敏症更加嚴重，導致經常流鼻涕、咳嗽和鼻塞。」

這起訴訟也點名美國環境保護署署長黎根（Michael Regan）及美國聯邦政府。

環境保護署沒有立即回應置評請求。

在加州這起訴訟之前，歐洲人權法院（European Court of Human Rights）於9月開始審理6名葡萄牙青年控告32個國家的案件，他們指控這些國家在阻止全球暖化上努力不夠。

另外，美國蒙大拿州 的法院在8月判決一群年輕人勝訴，他們控告蒙大拿州侵犯他們生活於清潔環境的權利。

「我們孩子的信託」目前在夏威夷州 、猶他州、維吉尼亞州和俄勒岡州都有案件進行中。