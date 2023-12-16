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人造聖誕樹如何挑選？ 專家傳經驗法則

編譯周靜芝 / 綜合報導
在考慮聖誕節的裝飾時，人造聖誕樹也是個不錯、還可重複使用的選擇。(美聯社)
在考慮聖誕節的裝飾時，人造聖誕樹也是個不錯、還可重複使用的選擇。(美聯社)

八天之後就是聖誕節，有心體驗聖誕氣氛的人或許可以著手布置了，而聖誕裝飾的重點之一當然是聖誕樹，如果不喜歡用天然栽種的，人造聖誕樹也是個不錯、還可重複使用的選擇。

銷售聖誕樹與綠植的Balsam Hill行銷總監喬瑟芬·金(Josephine Kim)接受美國廣播公司(ABC)「早安美國」(GMA)訪問時表示，購買人造聖誕樹時，最好選擇能與自己個性與裝飾風格搭配的類型，還必須考量擺放空間的大小。

她說，一個好的經驗法則是，樹頂與天花板間至少要有六吋的距離。

她說，這就須考慮樹頂上任何會增加高度的裝飾；因此，如果室內是標準的九呎高天花板，還打算在樹頂放個12吋高的天使，就需要一棵7.5呎高的聖誕樹；而高度的測量是指從聖誕樹的支架到最頂端。

喬瑟芬也建議，選購時也可考慮擬真程度、樹種、顏色，以及是否已布置好可點亮的燈泡等。她說，聚氯乙烯(PVC)材質的針葉扁平如紙，而聚乙烯(PE)的針葉則更有立體感，越是逼真的人造聖誕樹，PE的數量就越多。

節日裝飾專家建議，用較大的圓形裝飾品布置聖誕樹，加上緞帶增添華麗感。(美聯社)
節日裝飾專家建議，用較大的圓形裝飾品布置聖誕樹，加上緞帶增添華麗感。(美聯社)

專家指出，挑選一棵人造聖誕樹就像尋找真的樹一樣，從雲杉到松樹，可考慮最適合自家風格的樹種，以及它們的顏色。

節日裝飾專家安東妮內特·波士頓(Antoinette Boston)說，她最喜歡的人造樹裝飾品是四到八吋、較大的圓形裝飾品，很快就能把樹「掛滿」。安東妮內特說，她還會在樹上加緞帶，以增添華麗感，並插上花或應景的枝葉，以增加立體感、填補空白。

至於想用雪白或植絨聖誕樹來取代綠色聖誕樹的人，安東妮內特建議，可在聖誕樹上添加植絨的枝幹和噴霧。她說，這將給人一種植絨聖誕樹的錯覺，而且將來還可選擇要改裝為綠色或植絨聖誕樹，不需另外再購買。為了節省時間，安東妮內特也建議買一棵預先裝好燈泡的聖誕樹。

節日裝飾專家建議，用較大的圓形裝飾品布置聖誕樹，加上緞帶增添華麗感。(取自pex...
節日裝飾專家建議，用較大的圓形裝飾品布置聖誕樹，加上緞帶增添華麗感。(取自pexels)

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