被誣殺死6歲童 男冤獄35年獲釋

57歲的芝加哥男子比爾斯因冤獄服刑35年後，12日終於重獲自由，緊緊擁抱著姊姊和姪女，表示難以找到合適的詞語形容此時此刻的感受。(美聯社)

芝加哥 一名男子因一樁他未犯下的謀殺罪入獄35年後，法官撤銷他的定罪並駁回所有指控，終於在12日重獲自由。

57歲的比爾斯(Brian Beals)站在克勞福德郡(Crawford County)的羅賓森懲教中心(Robinson Correctional Center)外，擁抱著姊姊和姪女，表示難以找到合適的詞語形容此時此刻的感受。

受冤獄的比爾斯接受美聯社電話訪問時表示：「我感到解脫、幸福，能走出那裏真是太棒了。我已經準備好開始重新生活。」

1988年6歲男童坎貝爾(Demetrius Campbell)遭謀殺一案，比爾斯被判有罪。當時22歲的比爾斯是南伊利諾大學(Southern Illinois University)學生，於感恩節假期間回芝加哥家中過節，據當時的新聞報導，一名毒販找他交涉，兩人發生爭執，據律師表示，比爾斯之後開車駛離現場，往比爾斯方向射擊的子彈擊中兩名旁觀者，即男童坎貝爾和他的母親瓦萊麗·坎貝爾(Valerie Campbell)。

儘管有三名目擊者描述現場有另一名罪犯，比爾斯仍因瓦萊麗·坎貝爾的證詞被定罪；瓦萊麗指稱，她看到比爾斯與人爭執，並且堅信是比爾斯開的槍，比爾斯則堅持自己的清白。

比爾斯的律師，包括伊利諾伊州 清白專案(Illinois Innocent Project)的律師，找到五名新的目擊證人，他們證實比爾斯是被射擊的目標，而不是槍手；另外展示新的圖像，顯示比爾斯汽車的後保險 槓有彈孔。

比爾斯的律師之一勞菈·凱斯伯格(Laura Nirider)表示：「比爾斯的案件是我看過最嚴重的冤獄之一。他是一名正在求學立志成為警察的大學運動員，代表他社區最好的未來，但這個未來已經脫軌。」

根據國家開脫罪責登記處(National Registry of Exonerations)的資訊，比爾斯冤獄的時間為伊利諾州史上第二長。