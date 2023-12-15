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公牛覇占月台鐵軌 新州車站大誤點

記者胡玉立／綜合報導
14日上午通勤尖峰時間，一頭棕色長角公牛突然衝進紐瓦克賓州車站客運月台，覇占了鐵軌，造成班車嚴重誤點。(美聯社)
14日上午通勤尖峰時間，一頭棕色長角公牛突然衝進紐瓦克賓州車站客運月台，覇占了鐵軌，造成班車嚴重誤點。(美聯社)

全美第三大繁忙交通系統—新澤西州交通局(NJ Transit)平日誤點並非罕見，但14日上午通勤尖峰時間發生在紐瓦克賓州車站(Newark Penn Station)的延誤，還真不是他們的錯：當時一頭不知打哪兒來的棕色長角公牛，突然衝向客運月台，覇占了鐵軌。

54歲的旅客佩雷斯(Javier Perez)說，上午10點30分左右他抵達賓州車站，聽說有某障礙物導致誤點；他掃視鐵軌，看到一頭公牛沿著軌道悠悠哉哉地走著；「我當時想，『哦，這就是那個障礙物』。」

快到中午，負責火車和公車運營的新澤西州交通局表示，公牛已脫離鐵軌，交通服務在延誤45分鐘後恢復運行。

31歲的旅客范登堡(Ellie VandenBerg)當時在月台等待轉乘PATH列車，她注意到有警察沿著鐵軌奔跑，其中一名警察拿著繩子；她定睛一看，看到了牛角。她說：「以前發生過很多奇怪的事，但這對新澤西州交通局來說，鐵定是第一次。」

范登堡還說，沒有乘客顯得害怕或興奮，只是有些惱火；「大家都泰然自若，還真叫人震驚。」范登堡和一部分人後來放棄搭火車，改叫優步(Ubers)前往目的地。

佩雷斯則說，隨著延誤時間愈來愈長，愈來愈多警察試圖控制這頭牛，但牠來回奔跑，變得愈來愈具攻擊性；最後那頭公牛自己離開鐵軌逃跑了。

紐瓦克警方表示，本案無人受傷，公牛後來被控制在維多利亞街一家肉類批發商附近籬笆內，將被帶到當地動物收容所。佩雷斯評論道：「這種事只會發生在紐約。」

這起公牛事件是新澤西交通局這一個月來歷經諸多磨難的最新一起。12月4日，由於架空電線損壞導致停電，影響數以千計通勤旅客。新澤西交通局管理美國第三繁忙交通系統，僅次於長島鐵路(Long Island Rail Road)和大都會北方鐵路網(Metro-North Railroad)，每年服務約2億7000萬人次。

新澤西州 賓州 長島鐵路

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