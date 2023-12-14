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藐視眾院傳票 杭特拜登未出席閉門聽證

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統的次子杭特拜登13日罕見舉行記者會，在國會大廈前再度表示要在聽證會上公開作證，而不是閉門會議上作證。(美聯社)
拜登總統的次子杭特拜登13日罕見舉行記者會，在國會大廈前再度表示要在聽證會上公開作證，而不是閉門會議上作證。(美聯社)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)雖然接到國會傳票，但13日並未出席閉門會議作證，而是在國會山莊舉行記者會，轟抨共和黨，重申希望在聽證會公開作證的要求。他說，不願意私下提供口供證詞(deposition)，是害怕共和黨國會議員將對他的供詞斷章取義對外洩露、刻意扭曲。

針對杭特公然拒絕眾院委員會的聽證傳票，眾院眾院監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)主席柯默(James Comer)表示，將著手起訴杭特藐視國會法律程序。

主席柯默與眾院司法委員會主席喬丹在聯合聲明中表示，杭特藐視合法傳票，我們現在啟動藐視國會訴訟。「我們不會因為他姓拜登而提供特殊待遇」。

上個月發傳票給杭特‧拜登，要求在閉門會議中提供口供證詞。杭特‧拜登11月底已透過律師回函給委員會共和黨籍主席柯默表示，願意在公開聽證會上作證。

杭特13日上午在國會參院外舉行記者會的同一時間，共和黨籍眾議員則在眾院辦公室等待他前來參加閉門取供會議，但杭特沒有出席。杭特記者會結束後的幾個小時，眾院通過表決對拜登總統啟動彈劾調查。

杭特在記者會上對共和黨眾議員隔空喊話，要求公開作證。

他說：「我就在這邊。且讓我盡量說清楚，我父親並沒有在財務方面介入我的生意，他不是執業律師，不是烏克蘭天然氣公司Burisma董事會成員，不是我跟中國企業家做生意時的夥伴，並沒有涉入我的國內外投資，或我身為藝術家的投資。」

杭特上周遭特別檢察官魏斯(David Weiss)於加州起訴，九項罪名包括沒有如實報稅與繳稅、逃避核稅(evasion of assessment)以及報稅資料不實或造假等。

杭特在記者會上坦承，過去私人行為有很多錯誤，但與父親都毫無關係。他說：「我今天必須承認，人生中犯了錯，浪費了許多機會及特殊待遇，我難辭其咎，必須承擔後果。」

但他指出，六年來個人隱私遭共和黨侵犯踐踏，共和黨以不實陳述企圖打壓他的父親。

柯默13日表示，杭特‧拜登拒絕在閉門會議作證「令人無法接受」，並說「即使身為總統兒子也無權訂定規則」。

杭特‧拜登 共和黨 眾院

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