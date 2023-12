澤倫斯基抵美 再爭援烏預算

烏克蘭總統澤倫斯基11日飛抵華府,籲請美國堅定支持替「自由世界抵抗獨裁侵略者」的烏克蘭,強調美國只要提供武器,烏軍就能把俄國人趕出烏克蘭。(美聯社)

領導烏克蘭 抵抗俄國 侵略的澤倫斯基總統11日飛抵華府,籲請美國堅定支持替「自由世界抵抗獨裁侵略者」的烏克蘭,強調個人的政治立場「不能背叛作戰中的士兵」,美國只要提供武器,烏軍就能把俄國人趕出烏克蘭。

他在國防大學發表演說時,強調「至關重要的一點」:政治絕對不能出賣士兵,因為,就如國防需要武器,自由永遠都需要團結。「全世界都在關注我們,注視著這個自由國度的命運。」

「我們烏克蘭人還沒有放棄,也不會放棄。我們知道該做甚麼,你們大可信賴烏克蘭,同樣,我們也希望能夠信賴你們。」

在場的聽眾主要是美國軍官,不是他要訴求的對象--國會議員。國會擋下拜登 總統提出的軍援烏克蘭經費,讓沿著東部600哩「邊境線」外的俄國佔領軍老神在在,因為普亭政權打賭,西方對烏克蘭的支援將難以為繼,烏軍的反攻只是在畫大餅。

打仗要花錢,支援烏克蘭最力的美國,卻一整年沒通過新的援烏預算,原已提供的經費與武器也即將耗盡,澤倫斯基選擇聖誕節前國會還沒休會期間,趕來華府求援。12日赴白宮見拜登,訪國會見國會領袖,是他此行的兩大重點。

他認為,烏軍的地面反攻雖然不順利,至少阻擋了俄軍西進,也摧毀了俄國黑海艦隊的部分艦艇,把艦隊逼離塞瓦斯托波爾(Sevastopol)。「烏克蘭在黑海打贏了。」他矢言明年從俄國手中收復更多失土,如何達成這目標,就是他和拜登等美國領導人討論的重點。他說,如果烏克蘭的防空力量再大些,總體作戰能力就會大獲提升。美國已在替烏克蘭訓練F-16戰鬥機飛行員。