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澤倫斯基抵美 再爭援烏預算

記者張聲肇／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基11日飛抵華府，籲請美國堅定支持替「自由世界抵抗獨裁侵略者」的烏克蘭，強調美國只要提供武器，烏軍就能把俄國人趕出烏克蘭。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基11日飛抵華府，籲請美國堅定支持替「自由世界抵抗獨裁侵略者」的烏克蘭，強調美國只要提供武器，烏軍就能把俄國人趕出烏克蘭。(美聯社)

領導烏克蘭抵抗俄國侵略的澤倫斯基總統11日飛抵華府，籲請美國堅定支持替「自由世界抵抗獨裁侵略者」的烏克蘭，強調個人的政治立場「不能背叛作戰中的士兵」，美國只要提供武器，烏軍就能把俄國人趕出烏克蘭。

他在國防大學發表演說時，強調「至關重要的一點」：政治絕對不能出賣士兵，因為，就如國防需要武器，自由永遠都需要團結。「全世界都在關注我們，注視著這個自由國度的命運。」

「我們烏克蘭人還沒有放棄，也不會放棄。我們知道該做甚麼，你們大可信賴烏克蘭，同樣，我們也希望能夠信賴你們。」

在場的聽眾主要是美國軍官，不是他要訴求的對象--國會議員。國會擋下拜登總統提出的軍援烏克蘭經費，讓沿著東部600哩「邊境線」外的俄國佔領軍老神在在，因為普亭政權打賭，西方對烏克蘭的支援將難以為繼，烏軍的反攻只是在畫大餅。

打仗要花錢，支援烏克蘭最力的美國，卻一整年沒通過新的援烏預算，原已提供的經費與武器也即將耗盡，澤倫斯基選擇聖誕節前國會還沒休會期間，趕來華府求援。12日赴白宮見拜登，訪國會見國會領袖，是他此行的兩大重點。

他認為，烏軍的地面反攻雖然不順利，至少阻擋了俄軍西進，也摧毀了俄國黑海艦隊的部分艦艇，把艦隊逼離塞瓦斯托波爾(Sevastopol)。「烏克蘭在黑海打贏了。」他矢言明年從俄國手中收復更多失土，如何達成這目標，就是他和拜登等美國領導人討論的重點。他說，如果烏克蘭的防空力量再大些，總體作戰能力就會大獲提升。美國已在替烏克蘭訓練F-16戰鬥機飛行員。

他說，烏克蘭有了F-16機隊，「俄國的空中優勢就沒了，等於解決了我們的一大問題，」也是民主與自由「邁向勝利之路，俄國帝國主義的末路。」「把普亭趕回老巢，他的侵略就毫無意義了。」

FILE - Ukrainian President Volodymyr Zel...
FILE - Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy poses for a photo after his interview with The Associated Press in Kharkiv, Ukraine, Nov. 30, 2023. Zelenskyy will address U.S. military officers at the National Defense University as part of a last-minute push to convince Congress to provide more money for weapons before funding runs out. President Joe Biden has asked Congress for $61.4 billion for wartime funding for Ukraine as part of a $110 billion package that also includes money for Israel and other national security priorities. (AP Photo/Efrem Lukatsky, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-12-11，數位典藏序號：20231212003936308】
FILE - Ukrainian President Volodymyr Zel...
FILE - Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy reacts during his interview with The Associated Press in Kharkiv, Ukraine, Thursday, Nov. 30, 2023. On Friday, Dec. 8, The Associated Press reported on stories circulating online incorrectly claiming Zelenskyy bought two luxury yachts, named Lucky Me and My Legacy, through proxies for more than $75 million. (AP Photo/Efrem Lukatsky, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-12-08，數位典藏序號：20231208214443214】

烏克蘭 俄國 拜登

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