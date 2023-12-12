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獲網友同意 馬斯克恢復瓊斯X帳號

編譯徐薏茹／綜合11日電
瓊斯多次宣稱2012年康州珊迪虎克小學槍擊案是場騙局，而遭X平台前身推特(Twitter)停權。(美聯社)
瓊斯多次宣稱2012年康州珊迪虎克小學槍擊案是場騙局，而遭X平台前身推特(Twitter)停權。(美聯社)

日前馬斯克在詢問網友意見後，已恢復陰謀論者、廣播節目「Infowars」主持人瓊斯(Alex Jones)的X平台帳號；瓊斯多次宣稱2012年康州珊迪虎克(Sandy Hook)小學槍擊案是場騙局，而遭X平台前身推特(Twitter)停權。馬斯克這一舉措為廣告商帶來新的疑慮，他們因擔心仇恨言論與廣告一起出現而紛紛撤出X平台。

馬斯克9日發起一項網路民調，詢問是否應該恢復瓊斯的帳號，結果顯示70%網友贊成恢復，10日稍早，馬斯克發文：「大家已經發表意見，所以就這麼辦。」

幾小時後，瓊斯的貼文再度出現於X平台，他轉發一則關於電玩的貼文；2018年他與他的Infowars節目被永久禁止。

馬斯克以言論自由絕對主義者自居，他表示此舉與保護言論自由權利相關。

這對馬斯克來說是重大轉變，先前他曾表示不會讓瓊斯回到該平台，去年他提到第一個孩子死亡的過往，貼文寫道：「我對任何利用孩子死亡謀取利益、政治或名聲的人沒有絲毫寬容。」

瓊斯過去多次在Infowars節目中表示，導致26人慘死的珊迪虎克小學槍擊案根本從未發生過，全是為了加強槍枝管制立法而安排的一場戲。

多名受害者家屬分別在康州和德州對瓊斯提告，瓊斯被裁罰近15億元；10月法官裁定瓊斯不得利用破產保護規避逾11億元的債務。

受害者親屬在作證時稱，他們受到瓊斯追隨者的騷擾與威脅，這些瓊斯信徒除了發出威脅，還親身與悲痛的家屬對峙，指責他們是「危機的演員」，稱他們的孩子從未存在過。

瓊斯正在上訴，稱他沒有得到公平的審判，主張他的言論受到憲法第一修正案的保護。

在恢復瓊斯的帳號之際，包括迪士尼、IBM等大品牌紛紛停止在X平台投放廣告，先前自由派倡議組織Media Matters的報告指出，X平台的廣告與親納粹內容、白人至上主義貼文一起出現。

X平台老闆馬斯克在詢問網友意見後，已恢復陰謀論者瓊斯(Alex Jones)的帳...
X平台老闆馬斯克在詢問網友意見後，已恢復陰謀論者瓊斯(Alex Jones)的帳號。(美聯社)

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