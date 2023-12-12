拜登援烏受阻 民調：近半選民認過多

烏克蘭士兵正準備用美援的M777榴彈砲轟炸俄軍。但根據民調，48%的美國民眾認為美國爲烏克蘭在軍事和財政援助上「花費太多」。(美聯社)

在烏克蘭 總統澤倫斯基11日抵達華府遊說更多援助資金之際，英國金融時報與密西根大學羅斯商學院(FT-Michigan Ross)的最新民調 顯示，拜登政府在援烏方面，面臨阻礙，近半選民認為美國在援助烏克蘭方面花費過多。

根據民調，48%的受訪者認為，美國為烏克蘭對俄羅斯戰爭在軍事和財政援助上「花費太多」；相較之下，僅有27%的受訪者表示，該支出「適量」，11%的受訪者表示美國援烏支出還不夠。

在抱持反對意見者中，傾共和黨 的民眾尤其不滿，高達65%受訪者覺得美國付出太多；相較之下，偏民主黨受訪者占32%，無政治傾向者則占 52%。

白宮目前正在努力分歧嚴重的國會，批准規模達1110億元的安全支出計劃，其中就包括要提供基輔約600億元的援助，以及給予以色列和台灣的資金；同時，根據白宮，澤倫斯基將於12日訪問華府與拜登會面，以「強調美國對該國戰爭努力的堅定承諾」。

民調也顯示了親烏克蘭共和黨人，努力在國會中尋找妥協方案，好推動預算過關的艱難困境；為了安撫共和黨，白宮的提議包括，撥款數十億元來加強美墨邊境安全。

共和黨策士海伊(Doug Heye)表示，美國對烏克蘭的進一步援助充滿不確定性，且國會共和黨人的態度明確代表了選民的看法。

儘管民調顯示，美國人是支持對以色列的援助，但調查也發現，40%的受訪者認為對以色列的軍事援助援助過高，30%的受訪民眾認為剛剛好。

有鑑於美國經濟情況不佳，在民眾擔憂高通膨影響的不安情緒下，即使想伸張正義，也心有餘而力不足；民調顯示，只有25%受訪者表示美國經濟狀況「良好」或「優秀」。