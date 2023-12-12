我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

拜登援烏受阻 民調：近半選民認過多

編譯尤寶琪／綜合11日電
烏克蘭士兵正準備用美援的M777榴彈砲轟炸俄軍。但根據民調，48%的美國民眾認為美國爲烏克蘭在軍事和財政援助上「花費太多」。(美聯社)
烏克蘭士兵正準備用美援的M777榴彈砲轟炸俄軍。但根據民調，48%的美國民眾認為美國爲烏克蘭在軍事和財政援助上「花費太多」。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基11日抵達華府遊說更多援助資金之際，英國金融時報與密西根大學羅斯商學院(FT-Michigan Ross)的最新民調顯示，拜登政府在援烏方面，面臨阻礙，近半選民認為美國在援助烏克蘭方面花費過多。

根據民調，48%的受訪者認為，美國為烏克蘭對俄羅斯戰爭在軍事和財政援助上「花費太多」；相較之下，僅有27%的受訪者表示，該支出「適量」，11%的受訪者表示美國援烏支出還不夠。

在抱持反對意見者中，傾共和黨的民眾尤其不滿，高達65%受訪者覺得美國付出太多；相較之下，偏民主黨受訪者占32%，無政治傾向者則占 52%。

白宮目前正在努力分歧嚴重的國會，批准規模達1110億元的安全支出計劃，其中就包括要提供基輔約600億元的援助，以及給予以色列和台灣的資金；同時，根據白宮，澤倫斯基將於12日訪問華府與拜登會面，以「強調美國對該國戰爭努力的堅定承諾」。

民調也顯示了親烏克蘭共和黨人，努力在國會中尋找妥協方案，好推動預算過關的艱難困境；為了安撫共和黨，白宮的提議包括，撥款數十億元來加強美墨邊境安全。

共和黨策士海伊(Doug Heye)表示，美國對烏克蘭的進一步援助充滿不確定性，且國會共和黨人的態度明確代表了選民的看法。

儘管民調顯示，美國人是支持對以色列的援助，但調查也發現，40%的受訪者認為對以色列的軍事援助援助過高，30%的受訪民眾認為剛剛好。

有鑑於美國經濟情況不佳，在民眾擔憂高通膨影響的不安情緒下，即使想伸張正義，也心有餘而力不足；民調顯示，只有25%受訪者表示美國經濟狀況「良好」或「優秀」。

民調 共和黨 烏克蘭

上一則

空軍國民兵洩密烏戰情 連坐懲處15人

下一則

澤倫斯基抵美 再爭援烏預算

延伸閱讀

再爭援烏預算 澤倫斯基華府演說：自由需要團結

再爭援烏預算 澤倫斯基華府演說：自由需要團結
商務部長：會查華為晶片技術突破 將採最強有力行動保護美國

商務部長：會查華為晶片技術突破 將採最強有力行動保護美國
維持2021生活水平 須額外1.1萬元

維持2021生活水平 須額外1.1萬元
CNN最新民調：川普在密西根州、喬治亞州領先拜登

CNN最新民調：川普在密西根州、喬治亞州領先拜登

熱門新聞

來自台灣的商學院教授張家禎。(取自unlv.edu)

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

2023-12-07 17:42
密西根一名女子不滿被超市店員冷處理，衝她臉部重擊一拳。(截取自FOX 2 Detroit YouTube)

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

2023-12-08 15:32
美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生3名教職員死亡、1人重傷槍擊事故，第三名死者身分稍早曝光，為69歲的日本裔女副教授Naoko Takemaru（圖中）。(美聯社)

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

2023-12-09 00:05
拉斯維加斯內華達大學6日驚傳槍手在校內開槍殺死3人，1人受傷搶救中。（美聯社）

拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒

2023-12-07 15:15
拜登總統次子杭特·拜登。(路透)

杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬

2023-12-08 17:54
紐菲爾德將面臨多項重罪指控。（取材自X）

北卡州師生不倫戀 老媽抓到18歲兒在公園與老師車震

2023-12-09 02:00

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？