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田納西風災6死 龍捲風持續東移

編譯陳韻涵／綜合10日電
多達六個強烈龍捲風周末席捲田納西州，造成六人喪生，另有數十人受傷送醫。(路透)
多達六個強烈龍捲風周末席捲田納西州，造成六人喪生，另有數十人受傷送醫。(路透)

多個強烈龍捲風周末席捲田納西州，造成六人喪生，其中一間移動屋被刮起，墜落在另一間移動屋的屋頂，其他房舍的屋頂被掀飛，另有一座教堂倒塌全毀；風暴系統持續東移，威脅北卡羅來納州。另外，東北部約12州、5600萬居民面臨洪水警告。

田州緊急救難人員與受災戶10日持續清理風暴與龍捲風過境後、滿目瘡痍的家園，建築物損毀、車輛翻覆、電線桿倒地造成數萬戶停電，另有數十人受傷送醫。

馬克‧佩雷斯(Marco Pérez)聽說田州發生龍捲風造成他的姊妹和兩歲外甥罹難後，從亞特蘭大趕赴納許維爾；罹難者家屬10日上午哭喪著臉，看著遭龍捲風蹂躪的家園。

佩雷斯說：「遺憾，悲劇降臨，龍捲風過境，正如你所見；她住在這間拖車移動房屋裡，另一輛拖車被龍捲風捲起，四輪朝天落在她家屋頂，她的遺體還壓在車體殘骸下。」

納許維爾警方表示，死者分別是37歲的約瑟夫‧道爾頓(Joseph Dalton)、32歲的弗洛里德馬‧佩雷斯(Floridema Pérez)和她兩歲的兒子。

官員表示，龍捲風9日下午席捲納許維爾西北方約50哩處的蒙哥馬利郡(Montgomery)，另有三人死亡，包括一名幼童。

蒙哥馬利郡當局表示，災後約有60人受傷送往當地診所治療，包括九名重傷患者被轉送納許維爾一間醫院。

市政官員表示，納許維爾共有21人受傷，市中心北方一座浸信教會堂倒塌，13人送醫，傷勢穩定。

國家氣象中心表示，9日至少有六個龍捲風席捲田州中部。

停電追蹤網站顯示，截至10日晚約有4萬戶停電，已比前一晚少約一半。蒙哥馬利郡克拉克斯維爾市(Clarksville)市長匹茲(Joe Pitts)表示，各戶復電恐需時兩周，該市約有16萬6000位居民。

另外，從維吉尼亞州到緬因州共12州11日之前籠罩在洪水警報當中，估計影響5600萬人。

氣象局表示，受影響地區的降雨量可能有二吋至四吋，部分地區的降雨量可能每小時半吋；若前述降雨量在同一地區持續過久，恐致洪災。

龍捲風 洪水 維吉尼亞州

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