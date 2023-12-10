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全美電動車銷量創新高 成長卻趨緩

編譯廖振堯／綜合9日電
特斯拉加州工廠所生產的全新電動車，正準備裝上專用拖車運往全國各地經銷商。(美聯社)
特斯拉加州工廠所生產的全新電動車，正準備裝上專用拖車運往全國各地經銷商。(美聯社)

據汽車產業顧問公司Motorintelligence.com，今年全美電動新車的銷量和銷售占比創下歷史新高，達到銷售超過百萬輛的里程碑；截至11月，電動車銷量占美國總銷量的7.5%。但種種因素使得電動車成長開始放緩，許多對價格更敏感的主流買家，不想花更多錢買電動車。

美聯社報導，去年夏季電動車銷量年增率達90%，Cox Automotive指出當時即使是平均售價超過6萬5000元車款也賣得很好，需求高、庫存低，各家廠牌看好銷售前景，主要是因為油價逼近每加侖5元，因此電動車對買主更具吸引力。

但現在，全國油價已降至每加侖3元左右，沒有任何激勵措施的情況下，電動車交易均價已降至略低於5萬2000元；到2023年6月，銷量年增率減至50%，11月更下降至35%。許多其他因素都在削弱銷售勢頭，包括可選擇的電動車車型很少、價錢、充電的地點及便利性、行駛里程等等。

福特汽車11月銷售報告稱其電動車銷量年增43%，最暢銷的是電動野馬Mach E SUV及皮卡車F-150 Lightning皮卡，但最近仍宣布計畫新的電動車電池工廠應會延遲，另一座電池工廠則會縮小規模，新的120億元未來電動車支出也將延遲。通用汽車也暫緩遲電動車工廠重組，大眾汽車亦延後在歐洲的計畫。

全國各地的數千個汽車經銷商上周公開致信拜登總統，稱拜登政府「至2030年全國新車銷售的一半是電動車」的目標，「基於當前和未來客戶需求來說並不現實，滯銷電動車已大量堆在車庫中。」

汽車評論網站Edmunds市場洞察主管考得威(Jessica Caldwell)表示，汽車製造商原本的計畫都非常積極，但現在得調整才能適應消費者情況。據該網站數據，去年10月時電動車到經銷商後平均39天賣出，油電車約12天、汽油車約26天；今年10月電動車則需57天才能賣出，油電、汽油車分別為17、40天。

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