羅訴韋德案推翻後 墮胎變貴變危險

新墨西哥州阿布奎基市一家婦女診所內，一名孕婦正準備接受醫療流產手術。(路透)

醫師和研究人員表示，去年6月聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」後，全美約一半的州已制定禁止或限制墮胎 法律，許多診所因此不再提供墮胎手術，其他診所求診人數相對增加；重重障礙造成的延誤，已讓墮胎變得更複雜、成本更高，手術風險也更大。有些人為了墮胎必須長途跋涉數百哩；有一名少女在母親為她預約成功後，須等待七周才能接受手術。

美聯社報導，明德學院(Middlebury College)經濟學教授邁爾斯(Caitlin Myers)進行的定期調查結果顯示，墮胎權被推翻後，多個州的手術等待時間拉長兩到三周，即便後來等待時間縮短，包括旅行規畫、支付旅費、請假和尋找托兒服務等挑戰仍然存在。

舊金山加州大學 婦產科醫師格羅斯曼(Daniel Grossman)今年稍早與人合著相關研究報告後表示：「所有這些因素都會導致延誤，並形成惡性循環。」

懷孕10至11周後，通常不會使用藥物引產；一旦進入第13或14周以後的懷孕中期，提供墮胎服務的診所愈來愈少，費用愈來愈貴；懷孕初期墮胎手術費一般為800元，懷孕中期約為2000元以上。

聖路易斯「計畫生育 協會」(Planned Parenthood of the St. Louis Region)醫療長麥克尼古拉斯(Colleen McNicholas)表示，孕期全程墮胎都是安全的，總體併發症發生率為2%，但「繼續懷孕，確實會讓墮胎變得更複雜，並帶來更多風險」。

支持墮胎權的古特馬赫研究所(Guttmacher Institute) 去年分析顯示，在羅訴韋德案被推翻後的100天內，15個州至少66家診所停止提供墮胎服務。麥克尼古拉斯指出，「即使在墮胎受到保護的州，墮胎禁令也造成了連鎖反應，並增加了等待時間。」

根據邁爾斯持續查訪全美700多個機構的墮胎預約可用性調查，9月最新調查發現，有11個州預約等待時間中位數超過五個工作日，四個州等待時間至少為8個工作日；等待時間最長的是愛荷華州，需要12個工作天。