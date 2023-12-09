我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛市中心擬建新校 添加700座位

泰勒絲太會賺了 今年演唱會狂撈10億元

47歲白男罵非裔鄰居是猴子、吐口水被重判8年 道歉為時已晚

編譯潘勛／綜合8日電
現年47歲的馬修斯 (Edward Mathews) 在2021年7月事件發生後不久被捕，此後一直入獄。（取材自Mount Laurel Police Department）
現年47歲的馬修斯 (Edward Mathews) 在2021年7月事件發生後不久被捕，此後一直入獄。（取材自Mount Laurel Police Department）

47歲的新澤西州男子馬修斯(Edward Mathews)因2021年7月跑去非裔鄰居家，大罵鄰居是猴子、吐口水，畫面被拍到而上網瘋傳，後來更得知他恫嚇多名非裔鄰居，在他們家放糞便、用BB彈射他們車子，還寄恐嚇信件、電子郵件，8日遭重判八年有期徒刑，雖在法庭上道歉，但為時已晚。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，馬修斯多年來讓住在費城以東17哩的月桂山(Mount Laurel)「埃塞克斯皇宮」合棟住宅的非裔覺得驚恐。被害人陳述，馬修斯叫他們是「猴子」，往他們家放糞便、用BB彈射他們車子，還寄恐嚇信件、電子郵件。2021年7月他向一戶非裔咆哮的畫面被拍下，上網瘋傳，而被控以四項種族歧視、恐嚇及吸食毒品罪名，8日被判刑八年。

影片來源：YouTube

馬修斯8日戴腳鐐手銬出庭聆聽宣判，然後為自己「過去不智、藐視人的亂講話」致歉，深悔自己的行為導致婚姻破裂，傷害到家人；他的妻子申請離婚，賣掉他家房屋。

他的前妻珊濃‧舒瓦茲霍夫(Shannon Schwartzhoff)2021年向每日郵報電子報表示，馬修斯其實不是種族歧視分子，他很多最好朋友都是非裔，會去亂爆種族歧視粗口是喝醉了酒。另外，他在鄰里間關係很不好。

種族歧視 非裔 費城

上一則

北卡州師生不倫戀 老媽抓到18歲兒在公園與老師車震

延伸閱讀

赴中國發展 台灣網路作家羅森傳遭重判逾12年

赴中國發展 台灣網路作家羅森傳遭重判逾12年
華府兒福32年改革歷程 紀錄片「韌性」首映

華府兒福32年改革歷程 紀錄片「韌性」首映
亞契膚色遭提起…新書曝英國王室涉種族歧視者身分？荷蘭緊急下架

亞契膚色遭提起…新書曝英國王室涉種族歧視者身分？荷蘭緊急下架
華商入室竊盜案偵破 凱瑞警：無關種族歧視

華商入室竊盜案偵破 凱瑞警：無關種族歧視

熱門新聞

來自台灣的商學院教授張家禎。(取自unlv.edu)

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

2023-12-07 17:42
電動車補助新法規出爐。（美聯社）

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

2023-12-01 18:28
一位來自邁阿密的79歲菲律賓裔婦女余路易莎(Luisa Yu，音譯)最近完成了她的人生心願：遊覽完全球的193個國家。圖為她今年剛剛去完塞爾維亞(Serbia)，是她旅程的最終站。(截取自Luisa Yu Instagram)

79歲亞裔婦完成人生夢想 遊覽完全球193個國家

2023-11-30 16:02
拉斯維加斯內華達大學6日驚傳槍手在校內開槍殺死3人，1人受傷搶救中。（美聯社）

拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒

2023-12-07 15:15
密西根一名女子不滿被超市店員冷處理，衝她臉部重擊一拳。(截取自FOX 2 Detroit YouTube)

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

2023-12-08 15:32
2020年以膝蓋壓頸導致非裔男子佛洛伊德死亡的前任明尼蘇達州白人警察沙文，現正在亞歷桑納州聯邦監獄服刑，日前遭一名墨西哥黑幫受刑人持自製利器連刺22下，經緊急送醫後，目前情況穩定。(美聯社)

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

2023-12-01 21:23

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
搭遊輪 何時票價最便宜？

搭遊輪 何時票價最便宜？
誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完

誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡