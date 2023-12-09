47歲白男罵非裔鄰居是猴子、吐口水被重判8年 道歉為時已晚

現年47歲的馬修斯 (Edward Mathews) 在2021年7月事件發生後不久被捕，此後一直入獄。（取材自Mount Laurel Police Department）

47歲的新澤西州男子馬修斯(Edward Mathews)因2021年7月跑去非裔 鄰居家，大罵鄰居是猴子、吐口水，畫面被拍到而上網瘋傳，後來更得知他恫嚇多名非裔鄰居，在他們家放糞便、用BB彈射他們車子，還寄恐嚇信件、電子郵件，8日遭重判八年有期徒刑，雖在法庭上道歉，但為時已晚。

費城 詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，馬修斯多年來讓住在費城以東17哩的月桂山(Mount Laurel)「埃塞克斯皇宮」合棟住宅的非裔覺得驚恐。被害人陳述，馬修斯叫他們是「猴子」，往他們家放糞便、用BB彈射他們車子，還寄恐嚇信件、電子郵件。2021年7月他向一戶非裔咆哮的畫面被拍下，上網瘋傳，而被控以四項種族歧視 、恐嚇及吸食毒品罪名，8日被判刑八年。

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馬修斯8日戴腳鐐手銬出庭聆聽宣判，然後為自己「過去不智、藐視人的亂講話」致歉，深悔自己的行為導致婚姻破裂，傷害到家人；他的妻子申請離婚，賣掉他家房屋。

他的前妻珊濃‧舒瓦茲霍夫(Shannon Schwartzhoff)2021年向每日郵報電子報表示，馬修斯其實不是種族歧視分子，他很多最好朋友都是非裔，會去亂爆種族歧視粗口是喝醉了酒。另外，他在鄰里間關係很不好。