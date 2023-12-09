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一孕婦為墮胎提告 肯塔基州今年第2例

編譯周芳苑／綜合8日電
支持墮胎權人士在肯塔基州府發動示威，抗議周政府的嚴格墮胎禁令。(美聯社)
支持墮胎權人士在肯塔基州府發動示威，抗議周政府的嚴格墮胎禁令。(美聯社)

肯塔基州一不具名孕婦8日為爭取墮胎權而向位於路易斯維爾(Louisville)的州法院提出訴訟，稱該州幾近全面禁止墮胎，侵犯州憲法賦予州民的隱私權和自決權。

自從最高法院去年推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決以來，全美有十餘州立法禁止墮胎，肯州今第二度面臨法律挑戰。

「無名氏」(Jane Doe)原告目前懷孕約八周，礙於禁令而無法如願墮胎；她尋求集體訴訟，希望和肯州其他懷孕並想墮胎的人並肩爭取墮胎權。

原告在全力支持她的「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union)新聞稿中稱，提告是她的決定，堅信每個人應有能力對自己的懷孕做決定。

共和黨籍州檢察長卡梅倫(Daniel Cameron)辦公室正在審閱訴狀；該辦公室曾在其他法庭訴訟中為該州反墮胎法辯護。

德州一名法官不久前破例允許一懷孕20周婦女墮胎，因胎兒被診斷出有致命問題，法官下令阻止執行墮胎禁令，效期14天。德州州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)堅稱，這項臨時命令並不能讓醫生免於非法墮胎的民刑事責任追究。

2月間，肯塔基州已面臨過孕婦爭取墮胎權的挑戰，當時州最高法院拒絕為當時懷孕六周的一名婦女暫停墮胎禁令。

美國公民自由聯盟(ACLU)、計畫生育聯合會(Planned Parenthood)等團體倡議人士8日在路易斯維爾的傑斐遜郡巡迴法院提出訴訟，對墮胎禁令發動攻擊。

ACLU總監阿米里(Brigitte Amiri)說，墮胎禁令去年生效以來已傷害無數人。

訴訟稱，肯塔基州婦女因被剝奪墮胎權而在醫療和憲法權力上遭受無可挽回的傷害，又說，墮胎與否必須由個人決定，不受政府干預。

肯塔基州選民去年未通過一項旨在否決對墮胎憲法保護的投票，墮胎支持者未取得任何進展。

肯塔基州2019年緊跟著羅訴韋德案被推翻，便通過旨在全面禁止墮胎的「觸發法案」(trigger law)，除非為挽救病患生命或防止造成殘疾傷害，否則全面禁止墮胎，但不包括強姦或亂倫等特例。

墮胎 肯塔基州 德州

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