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賓大校長出席眾院反猶聽證會 金主要求辭職「否則撤1億捐款」

編譯周辰陽／即時報導
賓州大學校長馬季爾5日出席眾院聽證會。（美聯社）
賓州大學校長馬季爾5日出席眾院聽證會。（美聯社）

常春藤名校賓州大學的校長馬季爾（Liz Magill）日前出席美國眾議院一場關於校園反猶主義的聽證會，卻對一位眾議員的問題做出了極有爭議性的答覆，不只遭受強烈批評，更導致一位大金主威脅撤回高達1億美元的巨額捐款。

衛報報導，馬季爾、哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）與麻省理工學院（MIT）的校長科恩布魯斯（Sally Kornbluth）5日出席眾院聽證會，試圖說明自以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯爆發戰爭以來，校方為了打擊校園反猶主義抬頭所採取的措施。然而，面對斯特凡尼克（Elise Stefanik）眾議員提出的問題，三位校長都做出了謹慎又非直接的答覆。

本身是哈佛校友的斯特凡尼克向馬季爾提問，學生呼籲猶太人種族滅絕是否會依照賓大行為準則而受到懲處。雖然斯特凡尼克似乎把阿拉伯語的「大起義」（Intifada）跟假設性呼籲種族滅絕混為一談，但馬季爾答覆時指出，「如果言論變成行為，就會是騷擾」，並指這要「取決於具體情況的決定」。

據報導，斯特凡尼克敦促馬季爾簡單回答「是」或「不是」，但馬季爾沒有按此作答。

馬季爾的表現不只迅速引來白宮與不分黨派的政界人士強烈批評，身為賓大校友兼主要捐助者，資產管理機構「Stone Ridge Holdings」執行長史蒂文斯（Ross Stevens）7日也致函賓大，呼籲馬季爾辭職，並且威脅她要是繼續擔任校長的話，就要採取措施，讓該校損失大約1億美元。

史蒂文斯據報主張自己有著明確的理由，撤銷賓大目前所持有價值1億美元的自家公司股票，並特別引用了馬季爾在眾院的證詞，他在致職員的備忘錄提到，「如果賓大領導階層與價值觀在不久將來缺乏變化，我就計畫撤銷賓大的Stone Ridge股份，以協助預防Stone Ridge由於我們跟賓大及馬季爾的關係，而受到任何進一步的名譽和其他損害」。

代表Stone Ridge的達維律師事務所（Davis Polk）律師也致函賓大，引用了賓大跟Stone Ridge的協議，稱該協議賦予Stone Ridge因故註銷股票的能力，包括了對該公司「聲譽、性質或地位」的潛在損害。

賓大 眾院 眾議員

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