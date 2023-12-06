FBI局長：以哈開戰 仇恨犯罪增6成

聯邦調查局長雷伊5日在參院司法委員會作證時坦言自以色列與哈瑪斯爆發衝突以來，美國國內的仇恨案件激增。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)5日在參院 司法委員會(Senate Judiciary Committee)聽證會作證時表示，自以色列與哈瑪斯爆發衝突以來，通報的仇恨案件數目激增，且大部分的案件針對猶太 人。

雷伊在作證時說：「與10月7日之前相較，我想我們在10月7日之後展開的仇恨犯罪 調查增加了60%。」

他說：「其中最大的一部份是針對猶太社區的威脅，但當然也有針對其他社區的攻擊。」他指的是針對穆斯林的攻擊行為。

今年稍早雷伊曾提到仇恨犯罪通報激增，以及針對猶太社區的攻擊占比過大的問題，他稱美國的反猶太主義達到「歷史性」水平。

10月底他向議員表示：「現實情況是，猶太社區被幾乎所有種類的恐怖組織特別針對。而當這指的是一個占美國人口2.4%的群體時，大家都應該感到不快，這一群體占所有基於宗教之仇恨犯罪的60%左右，所以他們需要我們的幫助。」

他補充說，猶太社區受到的攻擊來自以種族與族裔為動機的暴力極端分子、受伊斯蘭國(ISIS)煽動的暴力極端分子，以及國外恐怖組織。

美國猶太組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)在以哈衝突爆發後的頭幾周記錄到312起反猶太主義事件，比起去年同期暴增388%。

與此同時，「美國-伊斯蘭關係協會」(Council on American-Islamic Relations)表示，該協會收到成員報告774起「基於偏見的事件」，與2022年16天內平均224起通報相比大幅增長。

雷伊5日多次談及10月7日以哈衝突爆發帶來的不良影響，指出這場衝突引發美國國內反應的風險。