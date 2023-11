感恩節周末票房 迪士尼「星願」輸「飢餓遊戲」

「飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌」主要演員在洛杉磯首映典禮上開心自拍;這部前傳電影已經連續兩周雄踞票房冠軍。(美聯社)

迪士尼 100周年動畫電影「星願」(Wish)原本有望囊括感恩節周末電影票房,但根據26日的最新估計,票房冠軍由「飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌」(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)拿下,「星願」和「拿破崙」(Napoleon)兩部熱門新片都未能擠下「飢餓遊戲」系列電影的前傳。

「飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌」周末票房2880萬元,五天假期票房共4200萬元,該片上映兩周在國內的票房累計1億元,全球票房進帳2億元。

第二名的位置競爭激烈,「拿破崙」以微弱優勢擊敗「星願」,這一傳奇人物史詩電影在五天周末的票房累計3250萬元,全球票房已累計7880萬元。

「拿破崙」由奧斯卡 影帝瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)主演,凡妮莎寇比(Vanessa Kirby)飾演其妻約瑟芬·德·博阿爾內(Joséphine de Beauharnais);影評褒貶不一,爛番茄的新鮮度為61%,CinemaScore的觀眾評分為B-。

第三名的「星願」原本預期會有更亮眼的首映票房表現,迪士尼過去在感恩節推出的「冰雪奇緣2」 (Frozen II)、「無敵破壞王2:網路大暴走」 (Ralph Breaks the Internet)、「可可夜總會」(Coco)都有不錯的佳績,但「星願」卻不夠理想,五天票房為3170萬元,全球票房進帳1730萬元。

該片由「冰雪奇緣」導演珍妮佛·李(Jennifer Lee)、克里斯·巴克(Chris Buck)共同編導,亞莉安娜黛博塞(Ariana DeBose)、克里斯潘恩(Chris Pine)獻聲演出。

影評對「星願」的反應並不熱烈,表示該片更像是一種行銷,而不是電影魔術,因此「星願」不僅沒有扭轉迪士尼跌宕起伏的一年,還加劇了近期令該公司頭痛的一些問題,包括表現糟糕的「驚奇隊長2」(The Marvels)。