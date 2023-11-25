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彩虹橋車禍爆炸案 死者為紐約夫婦

記者胡玉立／綜合報導
22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋美加邊境關口汽車衝撞爆炸案，當局已確認死者身分；一度因為安全理由封閉的關口也已重新開放。(美聯社)
22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋美加邊境關口汽車衝撞爆炸案，當局已確認死者身分；一度因為安全理由封閉的關口也已重新開放。(美聯社)

22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋(Rainbow Bridge)美加邊境關口的汽車衝撞爆炸案，死者身分確定。尼加拉瀑布警局24日發布聲明，指兩名死者是來自紐約州格蘭德島(Grand Island)的夫婦科特·維拉尼(Kurt P. Villani)和莫妮卡·維拉尼(Monica Villani)，兩人都是53歲。

維拉尼家族1980年代中期起在水牛城地區經營木材和五金生意，擁有Gui's Lumber木材公司和七家Ace Hardware連鎖五金行。死者家屬24日透過伊利郡(Erie County)警長辦公室發表聲明表示，「我們誠摯感謝各界的哀悼和祝禱，此刻，我們請求保有隱私」。

聯邦調查局(FBI)22日當晚即澄清此案並未發現任何恐怖攻擊證據，已交給當地警方以交通事故調查；當局尚未公布導致車禍的詳細信息。但海關邊境保護局(CBP)公布監視器畫面顯示，肇事車輛從美國一側高速衝撞分隔島，騰空飛起後重擊地面，撞上一排安檢亭並起火爆炸。爆炸影片和圖像迅速在網路流傳，當局隨即關閉彩虹橋，另三個美加邊境關口預防性關閉數小時至22日傍晚重新開放。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)22日在記者會中將這起事故描述為「超現實」，指該車「基本上燒毀殆盡，除了引擎和散落的燒焦碎片外，什麼都沒留下」。

感恩節假期是美國一年中最繁忙的旅行時節。當局在該車禍意外事故發生後採取的安全措施，很快導致水牛城附近機場等地交通堵塞；彩虹橋關口現已重新開放。

紐約州 隱私 霍楚

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