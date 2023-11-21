中小學淪駭客勒索肥羊 聯邦加強校園資安

全國成千上萬所學校因為資安防護不足，屢屢遭到駭客惡意攻擊，竊取機密資料或勒索金錢，因此聯邦政府編列預算，協助從幼兒園到12年級的公立學校進行資安升級。(美聯社)

全國成千上萬所學校因為資安 防護不足，屢屢遭到駭客 惡意攻擊，竊取機密資料或勒索金錢，因此聯邦政府編列預算，協助從幼兒園到12年級的公立學校進行資安升級，獲得普遍支持。

據美聯社報導，上個月，內華達州克拉克郡(Clark County)有家長出面控告學區 的資安防護不足，導致該州第五大學區師生及其家庭成員的敏感個資遭到駭客攻擊而外洩。

更早之前，明尼亞波利斯公立學校(Minneapolis Public Schools)系統，被駭客勒索100萬元，遭到拒絕後，竟然將性侵紀錄等各種敏感資料外洩到網路。

自今年8月以來，白宮積極推廣校園資安升級計畫，目前全美有32個州約140個學區加入，負責網路與新興科技的白宮副國安顧問安·紐伯格(Anne Neuberger)受訪時表示：「一次又一次對駭客讓步，但同樣手法不斷發生，必須靠提高資安來防範。」

據了解，全國超過9000個小型公校學區(學生總數低於2500人)，約占全國公校學區70%，都有資格加入Project Cybersafe Schools校園資安計畫，獲得網路安全公司Cloudflare提供的免費服務。

明尼蘇達州洛許市(Rush City)公立學校技術協調員哈茲(James Hatz)表示，該學區因為加入這項計畫，才得以及時攔截送給教職員的100封可疑電郵：「我們無法做到萬無一失，但只要我們做愈多、駭客勒索就愈困難。」

另外聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission)還提出一項測試計畫，預計三年內提供高達2億元經費，全面提升校園和公共圖書館的網路安全。

有鑑於學校受到的駭客威脅增加，維吉尼亞州非營利組織「K12安全資訊交換中心」(K12 Security Information eXchange)主任萊文(Doug Levin)表示：「學校資科相關經費不足，又沒有網路資安專家，使得學校容易成為駭客眼中的軟柿子，因此我認為聯邦政府需要採取更多行動。」