藏起火危機召回640萬車 現代、起亞遭NHTSA調查

全國公路交通安全管理局表示，已針對韓國汽車製造商現代和起亞總共16起召回事件展開調查，共640萬輛車可能有煞車油洩漏問題，恐導致火災。(美聯社)

全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)表示，已針對南韓 汽車製造商現代(Hyundai )和起亞(Kia)總共16起召回事件展開調查，共640萬輛車可能有煞車油洩漏問題，恐導致火災。

2016年以來，現代集團旗下這兩家汽車製造商已因同一零件供應商所生產的防鎖死煞車系統(ABS)和液壓電子控制單元(HECU)問題而採取一連串召回行動。

NHTSA表示，目前正展開審計查詢，藉以評估現代和起亞涉及決策失誤、以及遵守報告要求的情況，並深入了解每次召回的各種不同缺陷描述和補救措施。

現代汽車表示，該公司與NHTSA充分合作，將確保客戶和員工安全視為首要任務；起亞也表示，審查期間將與NHTSA密切配合。

由於有引擎起火風險，這兩大南韓汽車製造商9月一共在全美召回337萬輛汽車，同時提醒車主，車子完成維修前應停放在室外並遠離建築物。

這兩大車廠指出，煞車油洩漏可能導致電線短路，進而導致起火。

現代汽車9月表示，2017年以來已通報發生21起火警和21次其他過熱事故，起亞則報告至少有10起已確認火災和熱熔事故。

起亞表示，由於煞車油洩漏，車上的HECU可能短路； 現代汽車則指出，ABS模組可能煞車油洩漏而導致電線短路，運作失靈。

NHTSA先前指稱，這兩大韓國車廠未能及時召回160萬輛引擎有問題的汽車、並錯誤通報部分資訊，為此，美國現代和起亞公司2020年11月同意接受破紀錄的2億1000萬元民事罰款。